В Саратовской области появилась федерация фиджитал-спорта

В Саратовской области создали федерацию фиджитал-спорта. Объединение возглавил олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров, сообщает издание «ОМ — Саратов» со ссылкой на брифинг регионального минспорта.

Глава ведомства Олег Дубовенко объяснил, что фиджитал-спорт представляет собой смесь обычного и киберспорта. «Сначала участники соревнуются, например, в компьютерной игре в баскетбол, а потом выходят на площадку в формате три на три по правилам стритбола. В хоккее аналогично», — уточнил министр. Среди других популярных дисциплин спикер выделил смешение CS: GO и в лазертага, гонки дронов, построения и бои роботов.

Господин Захаров уточнил, что указанный вид спорта появился в России. «Будущее уже наступило, в него надо вникать, поддерживать», — заявил спортсмен.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.