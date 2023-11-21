Астраханский военком озвучил число призывников

Военный комиссар Астраханской области Владислав Демидов рассказал о прохождении в регионе осеннего призыва. Его слова передала пресс-служба правительства субъекта РФ.

В рамках весеннего призыва в армейские подразделения отправили более тысячи астраханцев. Примерно столько же планируют направить в части и сейчас. По словам военкома, на данный момент на службу уехала уже половина призывников.

Завершится отправка в третьей декаде декабря. Солдаты будут служить во всех видах вооруженных сил, дислоцированных на территории Западного и Южного военных округов.

Отдельно Владислав Демидов напомнил, что призывников не отправляют в зону боевых действий. Заключить контракт они могут по собственному желанию.

Дарья Васенина

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