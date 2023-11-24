Стоимость сливочного масла в Саратовской области оказалась на 100 руб. выше, чем в среднем по ПФО. Разбираясь в причинах происходящего, «Ъ — Средняя Волга» выяснил, как белорусское молоко вновь подорвало позиции региональных фермеров, в том числе и саратовских. Аграрии субъекта сообщают о безуспешности обращений в ФАС и завышении потребительских цен производителями молочной продукции. В торговых сетях называют невозможным статистический разрыв в ценах на масло между Саратовской и Волгоградской областями. Депутаты облдумы объясняют ситуацию исключением из состава продукта пальмового масла. Федеральные эксперты называют выходом из положения для фермеров — кооперироваться и уходить из ­региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Саратовской области килограмм сливочного масла стоит почти на 100 руб. дороже, чем в соседней Волгоградской

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Саратовской области килограмм сливочного масла стоит почти на 100 руб. дороже, чем в соседней Волгоградской

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области опубликовал данные еженедельного мониторинга цен в регионе. Дороже, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу (ПФО), в Саратовской области оказались куры — 221,65 руб. за 1 кг против 215,6 руб.; сосиски и сардельки — 460,26 руб. и 428,64 руб.; вареная колбаса — 448,39 руб. и 436,96 руб.; молоко 3,2% — 90,01 руб. и 82,87 руб.; сметана — 270,96 руб. и 247,49 руб.; творог — 352,24 руб. и 351,89 руб.; сливочное масло — 817,04 руб. и 723,9 руб. (разница 93,14 руб.). В соседней Волгоградской области масло стоит 722,72 руб. Сметана и творог — примерно столько же.

На сайте Саратовстата «Ъ» удалось найти данные о потребительских ценах на 20 мая 2022 года. Тогда сливочное масло стоило в регионе 764,24 руб. за 1 кг, в ПФО — 723,84 руб. (разница 40,4 руб.), 3 июня — 770,51 и 724,73 руб., 15 июля — 783,78 и 725,23, 19 сентября — 771,24 и 722,19, 26 декабря — 798,04 и 723, 27 марта — 788,52 и 714,51, 5 июня — 783,8 и 712,62, 31 июля — 778,19 и 704,44, 23 октября — 790,67 и 708,84. 30 октября разрыв составил 92,2 руб. В Саратовской области масло стоило 805,4 руб. за 1 кг, в ПФО — 713,92 руб. 7 ноября — 813,34 и 714,6 (разница 98,74 руб.). За несколько недель темпы роста цен масла в Саратовской области в сравнении с ПФО ускорились примерно на 20%.

«Обеспеченность молоком и молокопродуктами собственного производства по итогам 2023 года (прогноз) в целом по Саратовской области составит 98%. Высокий спрос на молоко и молочные продукты и ограниченное предложение местных товаропроизводителей способствуют формированию отпускных цен в пользу производителей молока и молочных продуктов»,— объяснила «Ъ» пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства причины резкой разницы в ценах на масло в Саратовской области и ПФО.

Депутат Саратовской областной думы, председатель региональной Торговопромышленной палаты Алексей Антонов («Единая Россия») отметил «Ъ» три фактора подорожания сливочного масла и молочных продуктов с высоким процентом жирности: сезонность, ужесточение требований к качеству продукции и снижение ввоза в Россию пальмового масла. Он заверил, что в парламенте следят за ситуацией на рынке.

Председатель регионального объединения работодателей Саратовской области «Агропромобъединение СО» Александр Ратачков предложил «Ъ» подробно пообщаться с представителями торговых сетей и производителями молочной продукции. «Причина повышения цены не в производителях молока. Оно принимается по низкой цене, значит, таким дорогим масло не должно быть»,— отметил собеседник.

Пожелавший остаться неназванным фермер рассказал «Ъ» о некоем обращении группы предпринимателей в ФАС.Аграрии просили проверить законность закупки крупными предприятиями молока по 15–16 руб. за 1 л при себестоимости 35 руб. По словам собеседника, в ответ им указали на законность цены в силу рынка: якобы белорусские производители привезли молоко по указанной стоимости.

Стоимость масла, по словам фермера, складывается из порядка 24 л молока на 1 кг продукта, электричества, содержания оборудования, зарплат рабочих, бензина и т.д. 800–1000 руб. за 1 кг предприниматель назвал адекватной ценой для домашнего масла, отметив, что на крупных производствах могут использовать менее качественное сырье при сохранении того же ценника. «Фермерство вымирает. Сколько мы молока вылили в поле!» — поделился впечатлениями от минувшего сезона бизнесмен.

Эксперт по торговым сетям Михаил Лачугин со ссылкой на представителей присутствующего в регионе крупного ритейлера поделился с „Ъ“ предположением о том, что Саратов и Волгоградстат ошиблись в расчетах. «Они очень удивились. Говорят, не может такого быть. Я согласен. Такая разница между двумя регионами, в 100 руб., невозможна»,— отметил собеседник.

«С точки зрения региональной экономики для саратовского правительства сейчас важнее сдерживание цен, чем поддержка местных производителей»,— считает член экспертного совета комитета по защите конкуренции Государственной думы РФ Дмитрий Тортев. Он указал на повторение сегодня ситуации 2018 года, когда «демпинг белорусских производителей достиг пика». «Саратовским аграриям, как и в других регионах (Татарстан, Свердловская область, Башкирия и другие регионы рискованного земледелия), ничего не оставалось, как сдавать молоко на сушку. Переработчики просто разрывали контракты в пользу более дешевого сырья»,— рассказал господин Тортев.

«ФАС и власти на местах ничего не могут противопоставить белорусскому молоку — мы с Беларусью находимся внутри единого экономического пространства ЕАЭС. В итоге Россельхознадзор просто запретил поставки белорусской продукции в страну на основании несоответствия некоторых показателей нормативам. Когда в этом году стало известно, что белорусское молоко возвращается в страну, было понятно, что сценарий 2018 года в регионах повторится»,— заключил собеседник. Он уточнил, что, учитывая падение рубля и рост затрат аграриев, высокий ценник на масло и другую продукцию может оказаться вполне оправданным. «В сфере АПК реальная инфляция составляет 30–40%»,— уточнил ­эксперт.

Дмитрий Тортев назвал два возможных выхода из положения: выделение дополнительных субсидий для аграриев или очередное устранение с рынка белорусских производителей. И то, и другое он назвал маловероятным. «У саратовских фермеров сейчас один вариант — искать рынки сбыта за пределами региона и кооперироваться с другими предприятиями отрасли»,— резюмировал собеседник.

Дарья Васенина