В Волгоградской области малоимущим будут оплачивать проезд до врача

На комитете по труду, соцполитике, вопросам семьи и делам ветеранов Волгоградской областной думы обсудили возможные новые меры поддержки для малоимущих граждан, сообщила пресс-служба заксобрания.

Для указанной категории граждан предлагают ввести социальные пособия на компенсацию части расходов по оплате проезда до места лечения, реабилитации или обследования. Такой пункт хотят добавить в Социальный кодекс региона.

Также на комитете рассмотрели вопрос приведения в соответствие с федеральным законодательства субъекта в части предоставления сиротам-участникам Специальной военной операции приоритетного права на получение жилья.

Дарья Васенина

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