Президент вместо унитазов

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков нанес 18 ноября визит в вузы Саратовской области. В VIII корпусе СГУ организовали пресс-подход, на котором побывал корреспондент «Ъ — Средняя Волга». Среди прочего журналистов интересовало, почему СГУ ежемесячно тратит 150 тыс. руб. на зарплату президента вуза, функции которого преимущественно заключаются в участии в двух советах, пока студенты пишут петиции из-за отсутствия туалетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр Образования РФ Валерий Фальков в Саратовском государственном университете

Фото: Дарья Васенина, Коммерсантъ Министр Образования РФ Валерий Фальков в Саратовском государственном университете

Фото: Дарья Васенина, Коммерсантъ

Пресс-служба регионального минобраза анонсировала с участием министра Фалькова «осмотр учебно-научных центров, совещания по программам развития и экскурсии» в ряд государственных учреждений высшего образования федерального подчинения: «Саратовский государственный университет» (СГУ), «Саратовская государственная юридическая академия» и «Саратовский государственный технический университет».

Заместитель председателя регионального правительства — министр образования Михаил Орлов с 11 утра демонстрировал федеральному гостю достижения саратовской организации высшего образования. Начали с СГУ. Для начала гостя познакомили со старейшим ученым Саратова— лингвистом Ольгой Сиротининой. 100-летняя доктор наук с 1948 года работает в вузе, сегодня — профессором кафедры русского языка, речевой коммуникации и русского как иностранного Института филологии и журналистики. На некоторое время министр попросил журналистов удалиться и пообщался с госпожой Сиротининой тет-а-тет.

Затем главу федерального минобраза отвели в VIII корпус, где продемонстрировали местные разработки, технику и т. д. Валерий Фальков осмотрел учебно-научные центры, пообщался со студентами, обсудил системные проблемы и реформы с чиновниками и работниками образования. От ректора СГУ Алексея Чумаченко получил в подарок книгу «Архитектурный комплекс Саратовского университета от замысла к воплощению», был очень доволен, благодарил и шутил.

Перед выездом в ботанический сад СГУ на ул. Навашина провели очень короткий пресс-подход. Журналистам дали задать всего четыре вопроса. Сотрудница местного отделения федерального телеканала спросила о ценности таких кадров, как Ольга Сиротинина. «Ольга Борисовна уникальный человек. Человек с самым богатым опытом преподавательской деятельности в России. Ей недавно исполнилось 100 лет, я не мог не зайти поздравить. Она 75 лет занимается со студентами, до сих пор преподает. Сегодня она озвучила свой девиз жизненный: „Никогда не сдаваться!“ Конечно, это заслуживает уважения», — признал господин Фальков, напомнив, что в этом году юбилей не только у доктора Сиротининой, но и у основоположника российской научной педагогики Константина Ушинского — прошло 200 лет с его рождения. Саратовскому профессору пообещали медаль.

Затем вузовская газета попросила оценить работу саратовских университетов в программе «Приоритет 2030», по которой с 2021 года 100 российских учреждений высшего образования получают крупные гранты на открытие студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов, обновление научно-лабораторной базы и программ обучения. «Цель программы — к 2030 году сформировать в России более 100 прогрессивных современных университетов — центров научно-технологического и социально-экономического развития страны», — говорится на сайте «Приоритета».

«Я считаю, учитывая потенциал классического университета, у СГУ впереди большое будущее. Они сейчас получают базовую часть гранта. Мы очень рассчитываем, что они пройдут конкурс и будут получать и специальную часть. Это уже конкурентная борьба», — ответил Валерий Фальков, уточнив, что из саратовских вузов только СГУ участвует в обозначенном конкурсе.

Еще один, «Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии», заметил министр, борется за грант по другой федеральной программе, но по какой точно, вспомнить не смог.

«По-моему, это „Передовые инженерные школы“ (проект готовит квалифицированные инженерные кадры для экспортно ориентированных секторов экономики — „Ъ“). Уникально! Казалось бы, где инженерия, где сельское хозяйство?» — Забыл о полном названии вуза министр. «Современное сельское хозяйство — высоко, такая, технологичная отрасль. Университет им. Вавилова — один из немногих. Всего у нас четыре вуза аграрного профиля участвуют», — поделился федеральный гость.

После автор вопроса уточнила мнение министра о перспективах включения СГУ и других саратовских вузов в новые федеральные программы. «Все конкурсы у нас открыты», — ответил господин Фальков, рассказав, как и когда можно подать на них заявки.

«Если можно, хочу озвучить проблему, которая не входит ни в какие программы, приоритеты и нацпроекты. Это проблема 600 студентов и 100 преподавателей биологического факультета, которые занимают V корпус (туда министра не водили — „Ъ“), раньше там был ректорат. Сейчас сложилась такая ситуация, что все инженерные коммуникации в неудовлетворительном состоянии. Туалета там нет в принципе. Мужской закрыли больше года назад. Женский, не шутка: дыра в полу и дыра в потолке, потому что потолок там обрушен. Он сейчас тоже закрыт. Студенты на днях подписали петицию. Но ответ: „извините, денег нет“. И так 30 лет. Три ректора прошло, а денег нет. Что делать?» — задал следующий вопрос министру науки и образования РФ журналист местной газеты.

«Нужно сделать ремонт, это очевидно», — заключил глава ведомства. «Мы поможем с этим, безусловно. Но Вы частный случай назвали. Проблема такая существует. Материально-техническая база большая, и ее надо поддерживать в надлежащем состоянии», — ответил господин Фальков, анонсировав на 2024-2026 годы программу обновления указанной базы конкретно СГУ. «Университет сам определит приоритеты», — уточнил спикер. Министр надеется, что вопрос уборных решат в первую очередь.

Задавший следующий вопрос корреспондент «Ъ» поинтересовался как раз приоритетами. В ряде федеральных вузов, в числе которых СГУ, существует пост президента. В 2016 году ежемесячная зарплата бывшего ректора, а на тот момент президента СГУ Леонида Коссовича превышала не только 200 тыс. руб., но и зарплату действующего главы учреждения. После публикации этой информации в СМИ, с сайта вуза ее удалили, а на следующий год доход господина Коссовича составлял уже185,5 тыс. руб. К 2022 году его зарплата упала до 150,5 тыс. руб., а ректор Алексей Чумаченко получал 342,6 тыс. руб. Эти данные опубликованы на сайте университета.

Больше 10 лет профессор Коссович оказывается самым богатым в регионе менеджером образования. В прошлом году он задекларировал доход 4,2 млн руб. 26 сентября 2023-го на посту президента СГУ его сменил проректор по учебной работе Игорь Малинский. Нового президента каждые пять лет выбирает ученый совет. Согласно опубликованному на сайте вуза уставу, президентский пост не может совмещаться с ректорским, про проректоров ничего не сказано.

В п. 4.38 перечислены функции президента: вхождение в ученый и попечительский советы, а также «иные органы управления университетом»; участие в разработке программ развития, в решении вопросов «совершенствования учебной, научной, воспитательной и т. д. деятельности; представление вуза в отношениях с общественностью и властью.

Денежное вознаграждение сотрудников государственных вузов выплачивается из федерального бюджета. За день до визита Валерия Фалькова в Саратов Государственная дума РФ приняла закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. Дефицит составит в этом году —1,6 трлн руб. (0,9% ВВП), в 2025 г. — 830,5 млрд руб. (0,4%), в 2026 г. —1,5 трлн руб. (0,8%).

В связи с выше изложенными фактами и информированностью о проблемной ситуации с туалетами не только в пятом, но и в остальных корпусах СГУ (в том числе, и в тех, где господин Фальков побывал), корреспондент «Ъ» поинтересовался, не стоило ли бы пересмотреть приоритеты распределения бюджетных средств, в частности, разобравшись в целесообразности существования поста президента вуза.

«Давайте по порядку. Это же инициатива университета, поэтому Ваш вопрос отчасти адресуем ему. Что касается средств, то никаких решений о заключении контракта с кем-либо не принято», — заявил министр. Напомним, пресс-служба СГУ 26 сентября сообщила на официальном сайте об избрании на пост президента вуза господина Малинского.

П. 1.6 устава вуза в числе прочего гласит: «Министерство (науки и высшего образования РФ — „Ъ“) осуществляет следующие функции и полномочия учредителя университета в установленном порядке: ... заключение и расторжение трудового договора с ректором Университета и президентом Университета». В 2018 году документ утвержден подписью на тот момент главы федерального ведомства Михаила Котюкова.

«Наши приоритеты определены, понятно, в первую очередь созданием комфортных условий для обучения, образования. Второй приоритет — поддержка научных исследований в научных и образовательных организациях. Саратовские университеты славятся не только образованием — здесь исторически все хорошо, но и очень хорошей генетикой с точки зрения научных исследований. Надо расставить приоритеты, необходимо направлять средства, в первую очередь, на два названных приоритета. Я думаю, что коллеги из университета Вас услышали», — предположил Валерий Фальков.

Затем пресс-служба сообщила, что пресс-подход окончен. Министр отправился в ботсад.

Дарья Васенина

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