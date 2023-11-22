Саратовская областная дума приняла закон о штрафах для перевозчиков

Депутаты Саратовской областной думы на заседании парламента проголосовали за принятие закона о новых штрафах для перевозчиков. Законопроект на рассмотрение внес прокурор Саратовской области Сергей Филипенко.

Теперь транспортные компании, которые обслуживают муниципальные маршруты, могут быть оштрафованы за ряд нарушений. В частности, перевозчиков могут наказать недопустимое соотношение запланированных рейсов к фактически выполненным, несвоевременную передачу данных о местонахождения автобусов в системы отслеживания и запоздалое информирование о грядущем повышении тарифов.

Санкциями будет подлежать и превышение максимального числа транспортных средств на маршруте. Последняя мера нужна для того, что муниципальный транспорт также мог конкурировать с частным.

В опубликованном тексте законопроекта предусмотрены и штрафы за ненадлежащее техническое состояние транспортных средств.

Ранее юрист Гелена Алексеева объясняла «Ъ», что последняя упомянутая санкция может помочь покончить с практикой, когда копания выигрывает конкурсы на ряд маршрутов, демонстрируя комиссии один и тот же автопарк, но фактически выпускает на рейсы старые автобусы.

Никита Маркелов

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