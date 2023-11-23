Роспотребнадзор не нашел в Саратове подрядчика на ремонт здания 99 школы

В Саратове не нашлось подрядчика на ремонт объекта культурного наследия (ОКН) «Училище городское, нач. ХХ века» на пересечении улиц Кутякова и Университетская, следует из размещенного на портале «Госзакупки» протокола. Аукцион признан несостоявшимся, так как не него не было подано ни одной заявки.

Заказчиком выступал подведомственный надзорному органу институт «Микроб». Подрядчику предлагали 380 млн руб. до следующей осени отремонтировать трехэтажное кирпичное здание, которое признано аварийным в 2005 году, а в 2013 перенесло пожар.

Роспотребнадзору саратовские депутаты передали объект в начале 2022 года. После окончания реконструкции сооружение собираются приспособить под научно-образовательный консорциум «Будущее биологии и медицины».

В памятнике архитектуры планируют открыть учебно-лабораторный корпус института «Микроб», где намерены давать образование в областях эпидемиологии, биоинформатики, биоинженерии, молекулярной генетики и биологической безопасности.

Никита Маркелов

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