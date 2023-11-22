В Саратове разрешили строительство Столыпинского индустриального парка

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области выдало разрешение на строительство государственного Столыпинского индустриального парка по адресу в поселке Соколовый Гагаринского района Саратова.

Проект предполагает возведение на земельном участке площадью 84,8 помещений для промышленных производств, подведение коммуникаций, канализационно-насосных станций, в том числе локальных очистных сооружений, сообщает министерство информации региона со ссылкой на управляющую компанию парка.

Чиновники также привели слова руководителя организации Алексея Лихачева, который напомнил, что проект парка досрочно прошел госэкспертизу. На следующем этапе запланирован поиск подрядчика, который приступит к строительству.

Ранее жители окрестных поселков выступали против промышленных производств посреди дачных. Среди аргументов приводили Розу Ветров, руководствуясь которой, в советские времена заводы строили к югу от города, а не к северу.

Никита Маркелов

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