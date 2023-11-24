В Саратовской области снизят транспортный налог на катера и моторные лодки

Министр экономического развития Саратовской области Андрей Разборов представил в областной думе законопроект о снижении транспортного налога для владельцев катеров и моторных лодок, сообщила пресс-служба ведомства.

Господин Разборов предложил ввести более мелкую градацию категорий мощностей водного транспорта — вместо четырех диапазонов сделать восемь, а также установить новые налоговые ставки. «Это приведет к уменьшению суммы налога в расчете на 1 л с. от 10 до 60 руб. в зависимости от мощности двигателя», — объяснили в кабмине.

В случае принятия закон затронет собственников порядка 7 тыс. машин. Министр полагает, что инициатива поспособствует установлению «более справедливой налоговой нагрузки» для владельцев «наиболее массового сегмента» водного транспорта.

Кроме того, дума приняла законопроект минэконома об освобождении учреждений, в управлении которых находятся объекты соцсферы, от налога на имущество. Мера поддержки рассчитана на пятилетний срок.

«Льготу в отношении вновь созданного и введенного в эксплуатацию после 1 января 2021 года имущества смогут применять учреждения общего и среднего профессионального образования; дополнительного образования детей и взрослых; больничные организации и общей врачебной практики; спортивные объекты», — уточнили в минэке.

Дарья Васенина

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