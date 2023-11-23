Саратовский губернатор и спикер Госдумы ищут в Китае серьезный толчок

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин прибыли в столицу китайской провинции Цзянсу. В Нанкине запланированы встречи и посещения, сообщили в Telegram-канале «Володин Саратов».

Провинция Цзянсу, отметили в посте, входит в топ-3 ведущих регионов Китайской народной республики (КНР), а по объему экономики обгоняет Южную Корею. «Надеюсь, что получится выстроить контакты, коммуникации. Нам необходимы производства, которые серьезный дадут толчок развитию региона», — заявил ранее господин Володин. Он отметил, что в поисках ему поможет саратовский губернатор и его команда.

В Нанкине пройдут «двусторонние встречи с руководством провинции, посещение учебных заведений, а также промышленных предприятий региона». Обсуждать планируют вопросы межсубъектного сотрудничества РФ и КНР.

Дарья Васенина

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