Саратовцы проголосовали за обустройство развязки на Славянской площади

Идею создания транспортной развязки на Славянской площади поддержали 75% опрошенных саратовцев, рассказал спикер областной думы Михаил Исаев.

По словам политика, парламент инициировал анкетирование, где попросил граждан ответить на вопросы об обустройстве освобожденного от частной застройка квартала.

«За два дня в опросе приняло участие порядка 1000 человек — это говорит о том, что жителям не безразлична судьба Славянской площади. Проживают здесь 23% участников голосования, а 57% пользуются ей как транспортным узлом», — отметил политик.

По его словам, в анкете горожанам предложили поделиться своими вариантами обустройства территории. Среди прочего саратовцы предлагали создать смотровые площадки и смонтировать арт-объекты.

При этом респонденты затруднились объяснить, для чего готовы целенаправленно посетить площадь: «жители практически не представили предложений», сообщил господин Исаев.

Спикер областной думы добавил, что по итогам трехчасового обсуждения в парламенте участники «сошлись во мнении, что данная территория — это в первую очередь транспортный узел».

Дальнейшее взаимодействие с горожанами по вопросу обустройства территории будет проходить на базе общественного совета, который создаст администрация Волжского района Саратова.

Никита Маркелов

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