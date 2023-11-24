В Энгельсе экс-начальницу группы дознания МВД осудили за подделку доказательств

Энгельсский районный суд рассмотрел дело бывшей начальницы группы дознания ОП № 2 МУ МВД «Энгельсское» Валентине Пшонове, сообщила пресс-служба прокуратуры Саратовской области. Экс-силовика осудили за фальсификацию доказательств (ч. 2 ст. 303 УК РФ).

Следствие и суд пришли к выводу, что фигурантка подделала протокол допроса свидетеля по уголовному делу, «не допрашивая его по фактическим обстоятельствам». Эти обстоятельства выяснились уже прокурором во время суда. Дело на Пшонову завели после проверки надзорного ведомства.

Судья Николай Почевалов приговорил 23 ноября Валентину Пшонову к двум годам ограничения свободы с лишением права представлять власть на три года. Из МВД подсудимую уволили.

Согласно данным из карточки дела на сайте суда, в процессе участвовали два адвоката: Давид Гаврилов и Дмитрий Сдобников. Дело поступило на рассмотрение 13 сентября.

Дарья Васенина

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