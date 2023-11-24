«Первый теракт столь высокого уровня»

Апелляционный военный суд закончил рассмотрение жалобы на приговор экс-генерал-лейтенанту юстиции Михаилу Музраеву, обвиненному в терроризме за организацию поджога дома губернатора Андрея Бочарова. Подробности в суде не разглашают, но фигурант по-прежнему не признает ни одного пункта из приговора и полон решимости добиваться его отмены в Верховном суде. Защита настаивает на недоказанности преступления, вмененного экс-силовику.

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Вступил в силу приговор в отношении бывшего руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева, вынесенный в марте этого года Южным окружным военным судом Москвы. Экс-советника Александра Бастрыкина и бывшего генерал-лейтенанта признали виновным в теракте, а также незаконном хранении боеприпасов и злоупотреблении служебными полномочиями.

Под терактом следователи ФСБ, а впоследствии и суд, посчитали неудачную попытку покушения на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенную в ноябре 2016 года. Тогда несколько злоумышленников проникли на территорию дома в элитном поселке Латошинка, где находился губернатор с семьей (позднее господин Бочаров пояснил, что снимал этот дом «у частного лица на летний период») и пытался поджечь дом с помощью легковоспламеняющейся жидкости. Следователи вышли на организатора преступной группы, которая произвела эту акцию — известного в Волгограде «авторитетного» предпринимателя, экс-арендатора Центрального рынка города Евгения Ремезова. 23 мая 2019 года господин Ремезов был задержан и вскоре дал показания на другого «авторитета» Владимира Зубкова, а также Михаила ­Музраева.

Предприниматель и его охранники признали вину — они получили от 5,5 до 8 лет за умышленное повреждение имущества (ст. 167 УК РФ). А вот Музраев и Зубков были осуждены за совершение теракта (ст. 205 УК РФ). Первый получил 14 лет лишения свободы, а вот бывшему генералу дали 20 лет и лишили звания.

Адвокат господина Музраева Андрей Грохотов пояснил, что экс-глава следственного управления обвинений по-прежнему не признает и «настроен обжаловать» в Верховном суде.

Защита и сам Михаил Музраев ждут публикации мотивировочной части судебного решения. При этом уже понятна линия защиты осужденного и его представителей. По словам господина Грохотова, пригоовор «основан только на показаниях преступников», при этом ни первая инстанция, ни апелляция не брали во внимание «доказательства, которые исследованы и есть в материалах, но фактически опровергают выводы обвинения». «УПК предусматривает необходимость уточнять значимые обстоятельства совершения преступления, обстоятельства объективные. Время, место, конкретные события, круг лиц, что участвовали. И эти доказательства, включая вещественные, в деле есть, но приговор не на их основе, а фактически противоречат им»,— настаивает господин Грохотов.

Михаил Музраев, занимавший с 1996 года пост зампрокурора Волгоградской области, а с 2007 года — руководителя регионального СУ СКР, считался в регионе, по определению политолога Евгения Минченко, «самой мощной политической фигурой», имея влияние на все сегменты местной элиты. Михаил Музраев лично вел или контролировал все самые резонансные уголовные дела в регионе. Среди них не только процессы против организаторов терактов, но и дела против бывшего начальника ГУ МВД по региону Михаила Цукрука, мэра Волгограда Евгения Ищенко и другие «элитные» процессы.

«Важно, что есть обвинение в терроризме, а его надо доказать, чего я не увидел»,— отметил депутат областной думы Александр Осипов, свидетельствовавший на суде в защиту бывшего силовика. «Как ни крути: нет ни теракта, ни заказа. Но теперь это первый узаконенный теракт столь высокого уровня в нашей стране».

Состояние здоровья осужденного, перенесшего несколько тяжелых заболеваний, стабильное. В окружении экс-следователя уточнили, что господин Музраев получает медикаменты и врачебную помощь.

Ярослав Малых, Волгоград