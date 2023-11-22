Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выступил в региональном парламенте с инициативой возвращать многодетным семьям плату за детские сады. Депутаты полагают: «Любые меры поддержки любых категорий — это всегда хорошо». Многодетные родители согласны, льготы — это хорошо, но больше, считают собеседники «Ъ», демографию стимулируют качественные здравоохранение и образование, а также «уверенность в мирном небе над головой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2023 году детские сады в Саратовской области стоят от 1 до 4,2 тыс. рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В 2023 году детские сады в Саратовской области стоят от 1 до 4,2 тыс. рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин внес 21 ноября в региональный парламент законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты СО». Изменения подразумевают освобождение многодетных семей области от платы за детские сады. Текст документа, пояснительную записку и финансовое обоснование к нему «Ъ» предоставили в заксобрании.

«Законопроект разработан в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей из многодетных семей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Саратовской области»,— говорится в пояснительной записке.

В документе отмечается, что учредители образовательных организаций вправе устанавливать плату для родителей за свои услуги, а также вводить льготные тарифы — снижать стоимость или освобождать граждан от оплаты в принципе.

Существующие сегодня льготы для многодетных семей составляют 14–75% от «размера родительской платы» и действуют в Саратове, поселке Михайловский, а также в 21 районе области. Меньше всего «скидывают» в Аткарском районе, больше всего — в Екатериновском. Здесь для родителей трех и больше детей снижают плату на установленную долю.

Федеральный порядок подразумевает, что родители полностью оплачивают услуги учреждений дошкольного образования, а затем получают компенсации от органов местного самоуправления: 20% — за первого ребенка, 50% — за второго и по 70% за каждого следующего. Несмотря на то, что льгота существует на уровне страны, бюджеты на выплаты поступают из региональной казны, следовательно, эта мера поддержки закреплена и в областном законодательстве. Если законопроект примут, то изменения об освобождении многодетных от платы в принципе внесут как раз в саратовский закон.

В финансовоэкономическом обосновании уточняется, что, по информации районных и городских администраций, в регионе посещают тысячу государственных и муниципальных организаций дошкольного образования чуть больше 15 тыс. детей из многодетных семей. 1,1 тыс. детей из них у своих родителей первые, 3,7 тыс.— вторые, а 10,1 тыс.— третьи и следующие.

Министерством образования Саратовской области на 2023 год установлены тарифы оплаты детсадов от 1 тыс. руб. (Лысогорский район) до 4,2 тыс. руб. (Саратов). «В среднем по области расходы многодетной семьи за присмотр и уход за детьми в месяц составляют: на первого ребенка — 1621 руб., на второго ребенка — 1013 руб., на третьего ребенка и последующих детей — 608 руб. Таким образом, дополнительная потребность за счет средств областного бюджета в год составит прогнозно 102,174 млн руб.»,— говорится в документе. Тем не менее уточняется, что, с учетом «необходимого перераспределения бюджетных ассигнований с субвенций», «общая потребность в средствах» региональной казны составит в 2024 году ориентировочно 333,353 млн руб. «Сумма для регионального бюджета серьезная, однако считаю, что так будет правильно. Это будет хорошая дополнительная помощь нашим многодетным семьям. Уверен, что депутаты поддержат предложение»,— прокомментировал господин Бусаргин.

Принятие обозначенного закона потребует выпуска соответствующего постановления регионального правительства и внесения изменений в другое постановление областного кабмина — № 691П от 30 декабря 2009 года.

«Считаю, что любые меры поддержки любых категорий — это всегда хорошо»,— заявил «Ъ» руководитель комитета облдумы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Александр Блатман («ЕР»). «Сегодня муниципальными актами предусмотрены меры соцподдержки в части компенсации оплаты за детские сады для различных категорий, в том числе малоимущим и многодетным. Предлагаемая мера станет единой для всех многодетных семей региона. Обеспечение достойного уровня жизни детей — ключевая задача любого родителя, и если мы сможем сократить расходы семьи на оплату детского сада, то родители смогут потратить эти средства на семью и детей, улучшая свой быт»,— отметил собеседник.

Руководитель саратовского движения «Жить здесь!», многодетный отец Александр Ермишин считает, что предлагаемая мера «безусловно, снизит финансовую нагрузку на многодетные семьи, которые в наше непростое время, как правило, являются малоимущими». «Цифра в 0,1% от расходной части бюджета, выделяемая для финансирования этой меры поддержки, не является из ряда вон выходящей даже для дефицитного регионального бюджета. Однако такими мерами не решить демографическую проблему низкой рождаемости, поскольку несколько тысяч в месяц от государства гораздо меньше влияет на принятие решения о рождении детей, чем качественное здравоохранение, образование и, как было совсем недавно, уверенность в мирном небе над головой»,— полагает собеседник «Ъ».

Юрист, многодетный отец Дамир Ахмедшин думает, что «в целом законопроект хороший, интересный». Насколько известно собеседнику «Ъ», некоторые садики и школы региона испытывают трудности с организацией питания детей. В частности, уточнил господин Ахмедшин, бывают случаи, когда руководство учреждений вынуждено просить родителей доплатить. Юрист не исключил возникновения ситуаций, когда фактическая оплата питания детей из многодетных семей ляжет на плечи других родителей.

Дарья Васенина