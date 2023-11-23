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обновлено 12:07

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 23 ноября

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

12:07. С 22 ноября воронежским школьникам в одном из мессенджеров начали рассылать приглашения подписаться на канал, в котором, в частности, была информация о теракте, якобы готовящемся в одной из школ облцентра. Правоохранители установили, что эти сообщения являются фейком, подготовленным украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в правительстве региона.

12:00. 25 ноября в Орле пройдет автопробег в честь погибших участников СВО. Он приурочен к празднованию Дня российского военного миротворца. Об этом сообщило издание «Вечерний Орел».

11:54. Село Козинка Грайворонского горокруга Белгородской области подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Дрон упал и сдетонировал, в результате чего осколочные ранения нижних конечностей получил местный житель.

11:06. В Борисоглебском городском округе Воронежской области на здании Петровского филиала школы №6 установили мемориальную доску погибшему в ходе СВО выпускнику Константину Вояжису. Он подписал контракт с Минобороны РФ в июне прошлого года. Погиб при выполнении боевых задач в селе Долгеньком Изюмского района Харьковской области — об этом стало известно в начале июля 2022-го. Посмертно награжден орденом Мужества. Об этом сообщили представители школы.

10:55. Муниципальное казенное учреждение Белгорода «Муниципальная стража» объявило поиск подрядчика для поставки городу 100 шлемов и 100 бронежилетов за 8,3 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Товары должны быть только отечественного производства.

10:46. ФСБ сообщила о задержании гражданина Украины по подозрению в причастности к подготовке диверсионно-террористического акта в Воронеже в отношении высокопоставленного российского военнослужащего.

10:19. В среду, 22 ноября, ВСУ ударили по Белгородской области 16 различными боеприпасами и одним беспилотником. Все инциденты обошлись без пострадавших и разрушений. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

09:49. На хуторе Колесникове Вейделевского района Белгородской области установили мемориальную доску погибшему в ходе СВО Игорю Сороченко.Он принимал участие в спецоперации с первого дня в составе 26 полка 70 мотострелковой дивизии Южного военного округа. Прошел путь от простого стрелка до командира отделения, носил звание младшего сержанта. Погиб в августе 2023 года в селе Казачьи Лагеря Херсонской области в возрасте 30 лет. Посмертно награжден орденом Мужества. Об этом сообщил глава Вейделевского района Александр Алексеев на своей странице во «ВКонтакте».

09:00. В 10:30 в Нововоронеже (Воронежская область) прозвучат сирены. Это связано с плановой проверкой локальной системы оповещения. Об этом сообщили в Нововоронежской АЭС.

08:20. В Тамбовской области в селе Сабурово-Покровское Никифоровского округа похоронили погибшего в ходе СВО рядового Александра Емельянова. Об этом сообщили в администрации округа.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 22 ноября

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