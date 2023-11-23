Губернатор Гладков: «К 2026 году планируем выйти на 1,6 трлн рублей ВРП»

К 2026 году Белгородская область планирует выйти на 1,6 трлн руб. по показателю валового регионального продукта. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал в ходе сегодняшней пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента «Ъ-Черноземье» об актуальности удвоения ВРП, одном из основных экономических тезисов господина Гладкова после прихода в Белгородскую область.

«Это действительно главный системный вопрос. Безусловно, оперативная обстановка влияет на экономику, много негативных тенденций. Но мы не готовы сменить вектор развития, и цифры не меняем. По итогам 2023 года мы надеемся увидеть рост по отношению к 2022 году. Да, не такой значительный, как мы хотели три года назад, но положительный тренд есть»,— отметил господин Гладков.

Он добавил, что видит рост инвестиций по сравнению с 2022-м годом, уточнив, что даже те проекты, которые приостанавливались в 2022 году, «начинают возобновляться и вступать в активную фазу».

В 2021 году тогда еще врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе отчета о работе правительства региона перед депутатами облдумы впервые заявил о планах по увеличению валового регионального продукта вдвое, до 2 трлн руб. Впоследствии сообщалось, что этому должен помочь и запуск в регионе особой экономической зоны.

По данным Белгородстата, ВРП Белгородской области в 2020 году составил 99,3 млрд руб., в 2021-м — 1,35 млрд руб. Данные за 2022-й еще не опубликованы.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Сергей Калашников, Мария Старикова