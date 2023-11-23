Гладков заявил о приостановке реализации проекта НЛМК в белгородской ОЭЗ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе пресс-конференции по итогам года заявил, что реализовать инвестпроект в белгородской ОЭЗ «Зеленая сталь» в Старом Осколе в том виде, в котором он был запланирован, невозможно. Основным и единиственным официальным резидентом ОЭЗ должен был стать масштабный проект Новолипецкого меткомбината (НЛМК) Владимира Лисина по расширению производства на Стойленском ГОКе (СГОК) стоимостью 250 млрд руб.

«Западные санкции нанесли ущерб. Изменение маршрутов продажи продукции изменили структуру формирования прибыли. Для меня самое главное, чтобы не произошло сокращение количества рабочих мест. Но объемы прибыли сократились настолько, что возможность реализовать инвестпроект в том текущем виде, в котором он был запланирован, стала невоможной. На сегодняшний день компания это обсуждает, я надеюсь, что тема вернутся в повестку»,— сказал господин Гладков в ответ на вопрос о причинах сворачивания проекта ОЭЗ.

Впрочем, в НЛМК «Ъ-Черноземье» сказали, что от проекта не отказываются: «В настоящий момент продолжается проработка проекта с учетом текущих ограничений на использование импортных технологических решений».

Проект, напомним, предполагал расширение действующего карьера СГОКа с увеличением объемов добычи руды с 43 млн т до 67 млн т в год, строительство мощностей по обогащению общей мощностью 10 млн т концентрата, фабрики окомкования мощностью 9 млн т окатышей и цеха по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ) мощностью 2,5 млн т. Он был заявлен в ходе ПМЭФ-2021. Сама ОЭЗ была призвана помочь удвоению ВРП за десять лет до 2 трлн руб., анонсированного господином Гладковым в том же 2021 году. Именно на территории ОЭЗ должны были быть построены завод по обогащению руды, фабрика окомкования и цех по производству ГБЖ.

Планировалось, что ОЭЗ будет расположена в Старом Осколе, там же было зарегистрировано и юрлицо УК. Сначало 100% ООО «УК ОЭЗ ППТ "Зеленая Сталь"», созданного в марте 2022-го, принадлежало НЛМК, но уже летом 2022-го 95% долей юрлица было передано министерству имущественных и земельных отношений региона. У НЛМК осталось 5%. В правительстве Белгородской области тогда сообщали, что доли в юрлице УК были приняты в госсобственность по заявлению НЛМК «для осуществления отдельных полномочий по управлению ОЭЗ». «Проект особой экономической зоны по-прежнему связан с реализацией инвестиционного проекта НЛМК»,— подчеркивали в облправительстве. Впоследствии юрлицо было ликвидировано.

Мария Старикова, Сергей Калашников