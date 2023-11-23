За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 16 боеприпасами и одним дроном

В среду, 22 ноября, ВСУ ударили по Белгородской области 16 различными боеприпасами и одним беспилотником. Все инциденты обошлись без пострадавших и разрушений. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе под артиллерийский обстрел попало село Журавлевка — установлено попадание 11 снарядов. Также противник атаковал село Устинка с помощью дрона-камикадзе.

В Борисовском районе по окраине хутора Лозовая Рудка было выпущено три артиллерийских мины, также с квадрокоптера сброшено взрывное устройство.

В Валуйском городском округе в селе Логачевка ВСУ сбросили с БПЛА одно самодельное взрывное устройство.

Днем Белгородскую область обстреляли 30 боеприпасами. Все инциденты также обошлись без пострадавших и разрушений.

О снижении интенсивности обстрелов в приграничье макрорегиона в начале октября — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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