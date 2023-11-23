Ущерб Белгородской области от обстрелов Вячеслав Гладков оценил в 9 млрд рублей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе сегодняшней пресс-конференции оценил ущерб региону от обстрелов в 9 млрд руб.

«После шебекинских и грайворонских событий отчетность за неделю составляла около 5 млрд руб., но она потом менялась, когда готовилась проектно-сментная документация и готовилась госэкспертиза. Окончательная сумма может быть подтверждена через год, но я пока придерживаюсь цифры до 9 млрд руб.»,— отметил глава региона.

Напомним, в конце мая Белгородская область пережила сравнительно крупное вторжение с Украины. На территорию Грайворонского округа через границу прорвалась диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Во время продолжавшихся в течение дня обстрелов и боев в нескольких поселках были повреждены дома, здания детского сада и администрации, были ранены мирные жители. С конца мая в течение нескольких недель также интенсивно обстреливался Шебекинский горокруг — с масштабными повреждениями домов и инфраструктуры, ранеными и погибшими.

В январе 2023 года Вячеслав Гладков сообщал, что в связи с «оперативной ситуацией» в регионе потрачено 12 млрд руб. В июле 2023-го на на заседании Генсовета «Единой России» господин Гладков отмечал, что на восстановление Белгородской области от обстрелов ВСУ необходимо более 20 млрд руб. В ноябре секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в ходе совещания в Воронежской области оценивал ущерб от обстрелов Брянской, Курской и Белгородской областей с начала 2023 года в 7 млрд руб.

Сергей Калашников, Мария Старикова