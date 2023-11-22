Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 22 ноября

11:17. На базе ДОСААФ в Курске организованы круглогодичные военные сборы для школьников. В этом учебном году их планируют еженедельно посещать 2 144 ученика, среди которых есть и юноши, и девушки. Они освоят базовые навыки радиационной, химической и биологической защиты, примут участие в учебных стрельбах из стрелкового оружия. Также в учебно-тематический план включен раздел «Основы управления БПЛА». Об этом сообщили в мэрии Курска.

09:51. Во вторник, 21 ноября, ВСУ выпустили по Белгородской области 30 различных боеприпасов. Пострадавших и разрушений ни в одном инциденте нет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

8:59. Минобороны сообщило, что сегодня около 07:30 мск была пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать объекты на территории России. Средствами ПВО над территорией Крыма были сбиты три БПЛА самолетного типа.

8:58. В западной части акватории Черного моря были обнаружены четыре безэкипажных катера ВСУ, следовавшие в направлении Крымского полуострова. Как сообщило Минобороны РФ, все цели были уничтожены.