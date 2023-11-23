ВСУ атаковали белгородское село дроном-камикадзе, ранен местный житель

Село Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Дрон упал и сдетонировал, в результате чего осколочные ранения нижних конечностей получил местный житель.

«Бригадой скорой пострадавший доставлен в Центральную районную больницу. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь»,— написал глава региона. Он добавил, что в результате взрыва также поврежден один автомобиль.

После начала СВО на Украине приграничные территории Белгородской области обстреливаются почти ежедневно. В результате обстрелов были ранены и погибли десятки мирных жителей, тысячи домов получили повреждения или оказались полностью разрушенными. Средства, направляемые на восстановление жилья, инфраструктуры и помощь пострадавшим, исчисляются миллиардами рублей. На территорию региона несколько раз заходили ДРГ.

Подробнее о том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Мария Старикова