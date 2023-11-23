Украинца задержали за подготовку теракта в Воронеже

ФСБ сообщила о задержании гражданина Украины по подозрению в причастности к подготовке диверсионно-террористического акта в Воронеже в отношении высокопоставленного российского военнослужащего. В отношении него региональное управление ведомства возбудило уголовные дела о теракте и незаконном хранении взрывчатки (ст. 30, ст. 205 УК РФ и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).

По данным ФСБ, мужчина был завербован в 2022 году сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В Харьковской области он прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего попал в РФ, чтобы убить российского военнослужащего с помощью взрывного устройства. Для конспирации он использовал велосипед и спецодежду одного из сервисов доставки продуктов питания.

При задержании у подозреваемого нашли взрывчатку массой более 1 кг с поражающими элементами, два электродетонатора, механизм приведения в действие взрывного устройства по радиоканалу, поддельный паспорт гражданина России. После преступления он должен был покинуть страну.

В ФСБ добавили, что фигурант дает признательные показания. Его имя в ведомстве не раскрыли, но отметили, что он родился в 1995 году.

Сергей Толмачев

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