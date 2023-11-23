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Начата проверка из-за многокилометровой пробки в Самарской области

Прокуратура расследует ситуацию с заторами на дорогах Самарской области. Они образовались после ввода ограничения движения транспорта на трассе М-5 «Урал» из-за снегопада. Также было крайне затруднено движение по региональной автомобильной дороге Р-228. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Прокуратурой Сызранского района Самарской области организована проверка соблюдения законодательства, регламентирующего обслуживание автомобильных дорог»,— говорится в сообщении.

Контрольный орган оценит работу должностных лиц организаций, которые отвечают за содержание дорог и организацию движения в период непогоды. В ночь на среду на дороге в районе Сызрани образовался затор из-за ограничения движения на федеральной трассе М-5 «Урал» и на дороге Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград в направлении Саратова.

В указанном районе образовалась стоянка почти из 500 большегрузов. На совещании в правительстве Самарской области региональный министр транспорта и автодорог Иван Пивкин рассказал, что ситуация находится под контролем. При этом дорога на указанном участке была «почищена до асфальта», заявил чиновник.

Обильные осадки продолжаются в Самарской области с понедельника. В регионе объявлен желтый уровень опасности.

В Самаре в связи с непогодой фиксировались восьми- и десятибалльные пробки. Также во время снегопада в регионе произошел ряд ДТП. Одна из аварий случилась в Ставропольском районе: опрокинулся микроавтобус с пассажирами. В результате аварии пострадал пассажир, мужчина 1970 года рождения.

Георгий Портнов

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