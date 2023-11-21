В Самарской области во время снегопада опрокинулся микроавтобус с пассажирами

В понедельник, 20 ноября, в Самарской области произошло семь ДТП. В них пострадали восемь человек. Одна из аварий случилась во время снегопада в Ставропольском районе на 33,2 км автодороги «Тольятти – Димитровград» в 17:10 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По информации полиции, 54-летний водитель за рулем микроавтобуса Fiat Ducato двигался со стороны села Кирилловка в направлении Мусорки, не справился с управлением, съехал в правый кювет и опрокинулся.

В момент происшествия в транспортном средстве находились три пассажира. Один из них, мужчина 1970 года рождения, был госпитализирован.

Полиция установила, что в момент ДТП водитель, житель Самарской области, использовал автобус в личных целях. В связи с этим в отношении него собраны материалы за административные правонарушения по ч.1 ст. 11.23, ч.2 ст. 12.3, ч.1 ст. 12.15 и ч.1 ст.12.24 КоАП РФ.

Дорожная ситуация в регионе осложнилась из-за снегопада, который прошел в понедельник. В Самарской области был объявлен желтый уровень опасности. Позже он был продлен: синоптики предупредили, что к снегопаду добавится ледяной дождь. Также из-за непогоды в регионе на нескольких дорогах, в том числе, трассе М-5, ограничивалось движение автобусов и большегрузов.

Георгий Портнов