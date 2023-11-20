Во вторник к снегопаду в Самарской области добавится ледяной дождь

Желтый уровень опасности в Самарской области продлен до вторника, 21 ноября. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на Приволжское УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В этот период в регионе местами ожидается сильный и мокрый снег, гололед, а также ледяной дождь и налипание мокрого снега. Ночью местами в Самарской области пройдет метель.

При этом видимость в регионе составит один – два км. Кроме того, в Самарской области в во вторник ожидается усиление восточного ветра с порывами до 15-20 м/с. На дорогах региона в этот день образуются снежные заносы и гололедица.

В понедельник в Самарской области начался сильный снегопад. Синоптики объявили желтый уровень опасности.

На момент публикации на дорогах Самары зафиксированы восьмибалльные пробки. Очевидцы сообщают о ряде аварий. Администрация Самары сообщила, что дороги города приводят в порядок 126 единиц техники и 217 уборщиков территорий.

Также сильный снегопад начался в Ульяновской области. В связи с этим до 18:00 (MSK) закрыт проезд автобусов и большегрузов на участке федеральной трассы М-5 «Урал». Кроме того, на такой же период ограничено движение указанного вида транспорта на автодорогах Р-228 и Р-229.

Георгий Портнов