Пробки в Самаре достигли десяти баллов

По данным «Яндекс Карт», На дорогах Самары в понедельник вечером пробки достигли десятибалльного уровня. После обеда они составляли восемь баллов.

В настоящее время в городе продолжается снегопад. По прогнозам синоптиков, непогода в регионе сохранится и во вторник. В связи с этим в Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Очевидцы сообщили о ряде ДТП. Администрация Самары сообщила, что дороги города приводят в порядок 126 единиц техники и 217 уборщиков территорий. Также из-за непогоды ранее в регионе на трассе М-5 было ограничено движение автобусов и большегрузов.

Георгий Портнов