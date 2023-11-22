На трассе в Самарской области образовался затор из 500 большегрузов

Затор образовался на дорогах Самарской области в ночь на среду из-за ограничения движения на федеральной трассе М-5 «Урал» и на дороге Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград в направлении Саратова. Об этом сообщил министр транспорта и автодорог региона Иван Пивкин на оперативном совещании в областном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

«Закрыли дорогу на территории Ульяновской области, но так как обход Сызрани заканчивается федеральной дорогой – и это Ульяновская область – весь транспорт скопился на территории Самарской области на региональной дороге»,— говорится в сообщении правительства.

В частности, на указанном участке ночью образовалась стоянка большегрузов. Она насчитывала около 500 машин. По словам Ивана Пивкина, в связи с этим глава Сызрани организовал обход техники с предложением еды и питья. Автомобилисты от помощи отказались. При этом дорога на участке была «почищена до асфальта», заявил министр. Губернатор Дмитрий Азаров поручил чиновнику совместно с муниципальными образованиями отработать вопрос с обустройством станций обогрева и подвозом горячей воды, чая и еды на территориях, где вводятся ограничения движения транспорта.

Затор на дороге связан с погодными условиями в регионе. Обильные осадки продолжаются в Самарской области с понедельника. В регионе объявлен желтый уровень опасности.Также из-за непогоды в регионе на ряде дорог, в том числе, трассе М-5, уже ограничивалось движение автобусов и большегрузов.

В Самаре в связи с непогодой фиксировались восьми- и десятибалльные пробки. Также во время снегопада в регионе произошел ряд ДТП. Одна из аварий случилась в Ставропольском районе: опрокинулся микроавтобус с пассажирами. В результате аварии пострадал пассажир, мужчина 1970 года рождения.

Георгий Портнов