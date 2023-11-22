Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На трассе в Самарской области образовался затор из 500 большегрузов

Затор образовался на дорогах Самарской области в ночь на среду из-за ограничения движения на федеральной трассе М-5 «Урал» и на дороге Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград в направлении Саратова. Об этом сообщил министр транспорта и автодорог региона Иван Пивкин на оперативном совещании в областном правительстве.

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

«Закрыли дорогу на территории Ульяновской области, но так как обход Сызрани заканчивается федеральной дорогой – и это Ульяновская область – весь транспорт скопился на территории Самарской области на региональной дороге»,— говорится в сообщении правительства.

В частности, на указанном участке ночью образовалась стоянка большегрузов. Она насчитывала около 500 машин. По словам Ивана Пивкина, в связи с этим глава Сызрани организовал обход техники с предложением еды и питья. Автомобилисты от помощи отказались. При этом дорога на участке была «почищена до асфальта», заявил министр. Губернатор Дмитрий Азаров поручил чиновнику совместно с муниципальными образованиями отработать вопрос с обустройством станций обогрева и подвозом горячей воды, чая и еды на территориях, где вводятся ограничения движения транспорта.

Затор на дороге связан с погодными условиями в регионе. Обильные осадки продолжаются в Самарской области с понедельника. В регионе объявлен желтый уровень опасности.Также из-за непогоды в регионе на ряде дорог, в том числе, трассе М-5, уже ограничивалось движение автобусов и большегрузов.

В Самаре в связи с непогодой фиксировались восьми- и десятибалльные пробки. Также во время снегопада в регионе произошел ряд ДТП. Одна из аварий случилась в Ставропольском районе: опрокинулся микроавтобус с пассажирами. В результате аварии пострадал пассажир, мужчина 1970 года рождения.

Георгий Портнов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...