Из-за снегопада Самара встала в 8-балльных пробках

В понедельник, 20 ноября, по состоянию на 15:50 (MSK+1) автомобильные пробки в Самаре достигли 8 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки». В городе продолжается снегопад.

Движение затруднено на основных городских магистралях и выездах из Самары, включая Московское шоссе, ул. Гагарина, ул. Авроры, пр. Кирова, ул. Ново-Садовую и Южное шоссе.

По данным ФКУ «Поволжуправтодор», 20 ноября на трассе М-5 в Самарской области ограничено движение из-за метели.

Андрей Сазонов