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На трассе М-5 в Самарской области ограничено движение из-за метели

Ограничение движения автобусов и большегрузов введено на участке трассы М-5 «Урал» в Самарской области в понедельник, 20 ноября. Об этом сообщает ФКУ «Поволжуправтодор».

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Мера введена с 11:30 до 17:00 (MSK). Движение ограничено из-за сильного снега, метели и ограниченной видимости.

Ранее в Самарской области был объявлен желтый уровень опасности из-за непогоды. В регионе начался снегопад. Также в Самарской области ожидаются усиление восточного ветра с порывами до 15-20 м/с, гололед и снежные заносы на дорогах.

Георгий Портнов

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