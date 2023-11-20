На трассе М-5 в Самарской области ограничено движение из-за метели

Ограничение движения автобусов и большегрузов введено на участке трассы М-5 «Урал» в Самарской области в понедельник, 20 ноября. Об этом сообщает ФКУ «Поволжуправтодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Мера введена с 11:30 до 17:00 (MSK). Движение ограничено из-за сильного снега, метели и ограниченной видимости.

Ранее в Самарской области был объявлен желтый уровень опасности из-за непогоды. В регионе начался снегопад. Также в Самарской области ожидаются усиление восточного ветра с порывами до 15-20 м/с, гололед и снежные заносы на дорогах.

Георгий Портнов