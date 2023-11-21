Крайняя на Севере

Арктический совет — важнейшая межправительственная организация Заполярья — постепенно восстанавливает свою деятельность после продолжительной паузы, вызванной решением семи западных государств резко ограничить сотрудничество с Россией на фоне ее военной операции на Украине. О полноценной разморозке работы этого механизма речь пока не идет, но в последние месяцы, после перехода председательства в организации к Норвегии, взаимодействие заметно активизировалось с участием всех стран—членов организации, включая Россию. В МИД РФ “Ъ” заявили, что «любые попытки изолировать в этом регионе крупнейшую арктическую державу — Россию — обречены на провал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

В последние недели появляется все больше новостей об активизации работы Арктического совета — региональной организации, включающей восемь государств (Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция) и прозванной «теневым правительством» Заполярья. На фоне конфликта вокруг Украины деятельность совета с марта 2022 года была во многом парализована, поскольку западные приполярные страны объявили России бойкот. Однако в последние недели и месяцы работа организации начала постепенно восстанавливаться с участием всех стран-членов. Проведена очная встреча представителей коренных народов Арктики, возобновляется взаимодействие в шести рабочих группах, идет ревизия многочисленных проектов с целью их продолжения.

Разморозка началась полгода назад, после того как председательство в Арктическом совете перешло от России к Норвегии.

Председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета от Норвегии Мортен Хёглунд в интервью “Ъ” сказал: в Осло свою главную задачу видят в том, чтобы «сохранить совет целостным и значимым, так чтобы государства чувствовали, что им выгодно и интересно продолжать работу в нем». Он отметил, что о работе в прежнем, докризисном режиме речь не идет, но подчеркнул, что ничьи права не должны ущемляться. «Для нас важно, чтобы мы не дискриминировали ни одно государство. Все должны иметь одинаковые права. Это базовый принцип. Мы не должны никого исключать»,— заявил он.

В марте 2022 года Норвегия вместе с остальными шестью западными участниками Арктического совета объявила, что не будет участвовать в каких-либо мероприятиях под председательством России или на российской территории, поскольку Москва нарушила ключевые принципы международного права, на которых строится в том числе и деятельность Арктического совета: уважение суверенитета и территориальной целостности государств.

В интервью “Ъ” Мортен Хёглунд воздержался от ответа на вопрос, является ли активизация работы совета свидетельством того, что западные страны теперь считают мартовское заявление ошибкой.

Не стал он подробно отвечать и на вопрос, опасается ли западная «семерка» укрепления сотрудничества в регионе между Россией и неарктическими государствами.

Ранее внерегиональные игроки могли претендовать разве что на роль наблюдателей в Арктическом совете, и то с весьма ограниченными правами. Россию такое положение дел вполне устраивало. Однако после решения западных арктических стран резко ограничить сотрудничество с Россией в совете Москва отчасти пересмотрела свои подходы. Документальным отражением тому стали изменения, внесенные в феврале 2023 года в «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года», из которых следовало, что РФ более не держится за прежние форматы сотрудничества в Арктике и готова развивать взаимодействие с внерегиональными державами (см. “Ъ” от 13 марта). Такой же посыл содержится в опубликованной позднее новой Концепции внешней политики РФ.

Россия реализует этот подход на практике. В апреле она подписала с Китаем меморандум о сотрудничестве между береговой охраной, после чего две страны провели соответствующие учения в Арктике. В ноябре посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов сообщил агентству «РИА Новости»: Москва и Пекин готовят к подписанию соглашение о сотрудничестве по арктической станции на водородной энергии «Снежинка». Кроме того, Россия пригласила Китай, Индию, Бразилию и Южную Африку — страны БРИКС — присоединиться к ее исследовательским проектам на архипелаге Шпицберген. Многие мероприятия второй половины российского председательства в Арктическом совете (после февраля 2022 года) также прошли с участием представителей этих и других неарктических государств.

В связи с этим в западных СМИ стало появляться все больше публикаций о том, что Россия может вместе с Китаем и другими заинтересованными странами создать альтернативу Арктическому совету.

В МИД РФ “Ъ” на вопрос о том, какое значение Россия придает сегодня этой организации, однако, ответили, что она рассматривает Арктический совет «в качестве ведущего межправительственного форума по координации международной деятельности во всем Арктическом регионе в целях обеспечения его устойчивого развития».

«Несмотря на частичную заморозку западными арктическими государствами полноформатной деятельности Арктического совета после начала специальной военной операции, в этом году во многом благодаря усилиям России возобновились регулярные рабочие контакты в рамках руководящих и вспомогательных органов совета с участием всех стран-членов,— сказали “Ъ” в департаменте информации и печати министерства.— Все более очевидным для всех ключевых игроков в Заполярье становится тот факт, что любые попытки изолировать в этом регионе крупнейшую арктическую державу — Россию — обречены на провал».

Вместе с тем в МИД РФ подчеркнули, что «говорить об устойчивом процессе возвращения этой организации к нормальной работе пока преждевременно».

«Обратили внимание на предпринимаемые норвежским председательством в Арктическом совете усилия с целью постепенной нормализации его деятельности, однако требуются более решительные шаги, в частности, по восстановлению практической работы в данном формате, включая реализацию совместных проектов»,— добавили в ведомстве.

Россия, как сказано в комментарии МИДа, «последовательно выступает за развитие конструктивного сотрудничества в высоких широтах как с арктическими, так и внерегиональными (неарктическими) странами, включая Китай и других членов БРИКС, на равноправной и взаимовыгодной основе». «При этом ни о каком противопоставлении Россией одних другим речи не идет»,— уточнили в министерстве.

Напомним, в сентябре Россия объявила о выходе из другой региональной организации — основанного в 1993 году Совета Баренцева / Евроарктического региона. Решение Москвы было связано с тем, что деятельность этой площадки была, как и работа Арктического совета, парализована с марта 2022 года по инициативе западных стран. Кроме того, Финляндия, которая сейчас является председателем совета, отказалась передать России ротационное руководство в октябре 2023 года (подробнее см. “Ъ” от 19 сентября).

Ситуация с Арктическим советом пока явно развивается лучше.

Елена Черненко, Анастасия Домбицкая