Семеро одного то ли ждут, то ли уже нет

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На этой неделе завершается первый год двухлетнего председательства России в Арктическом совете — межправительственной организации, которую называют «теневым правительством Заполярья». Итоги для Москвы плачевны, но с Арктикой это напрямую не связано: в знак протеста против «специальной военной операции» РФ на Украине работу в Арктическом совете приостановили семь из восьми входящих в эту структуру стран. Пока Россия продолжает реализовывать свою программу в одиночку, западные арктические государства думают, можно ли еще спасти созданный в середине 1990-х совет или пора создавать новый — без участия РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Еще год назад Арктический совет считался бесконфликтной площадкой, но все изменилось. На фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Исландии Гудлаугур Тор Тордарсон

Фото: Пресс-служба МИД России Еще год назад Арктический совет считался бесконфликтной площадкой, но все изменилось. На фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Исландии Гудлаугур Тор Тордарсон

Фото: Пресс-служба МИД России

Принимая 20 мая прошлого года на министерской встрече в исландском Рейкьявике председательство в Арктическом совете, глава МИД РФ Сергей Лавров с удовлетворением констатировал, что эта организация остается ведущей межправительственной площадкой для «деполитизированного диалога в высоких широтах». Ключевым словом здесь, конечно, было «деполитизированный» — о других форумах с участием России и западных стран с 2014 года этого уже сказать было нельзя.

Но не прошло и года, как и Арктический совет постигла та же участь.

На фоне начатой Россией «специальной военной операции» в отношении Украины работу в совете заморозили семь стран. То есть все, кроме собственно самой России: Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция. В совместном заявлении от 3 марта эти государства объявили, что не будут участвовать в каких-либо мероприятиях под председательством России или на российской территории, поскольку Москва нарушила ключевые принципы международного права, на которых строится в том числе и деятельность Арктического совета: уважение суверенитета и территориальной целостности государств.

Между тем у России была насыщенная и амбициозная программа, охватывающая множество сфер: от развития человеческого капитала, экономического сотрудничества, инфраструктуры и устойчивого судоходства в Арктике до борьбы с изменением климата и предотвращения чрезвычайных ситуаций в регионе. В рамках российского председательства были запланированы десятки официальных встреч, конференций, семинаров, фестивалей, выставок и прочих мероприятий в арктических регионах РФ. Абсолютное большинство из них предполагало участие представителей других стран Арктического совета. Но из-за диаметрально расходящихся позиций по Украине с марта мероприятия проходят либо без гостей из западных государств, либо с их весьма ограниченным участием, что, конечно, противоречит изначальному замыслу организаторов.

В МИД РФ позицию западных стран—членов Арктического совета назвали «политизированной и явно нерациональной». По мнению Москвы, сотрудничество в Арктике не должно становиться «заложником геополитической конъюнктуры». Российская сторона надеется, что ее партнеры по Арктическому совету «проявят здравый смысл и вернутся к конструктивному взаимодействию». «Очевидно, что эффективное обеспечение устойчивого развития Арктики без России — страны, на долю которой приходится около 60% арктического побережья и где проживает более половины населения региона (2,5 млн человек),— это крайне сложная задача»,— настаивают в МИДе.

При этом российские официальные лица в последнее время все чаще высказывают опасения в связи с возможным превращением Арктики из территории сотрудничества в еще один конфликтный очаг. Этот вопрос в ближайшее время встанет еще более остро в связи с запущенным на днях процессом вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Когда они станут полноценными членами альянса, то из восьми входящих в Арктический совет стран в НАТО будут семь, что так или иначе скажется на геополитической реальности в регионе. «Зная, насколько НАТО готово милитаризировать все, что находится в пределах досягаемости, мы не недооцениваем угрозу милитаризации Арктики, превращения ее в арену военного соревнования»,— сказал в минувшую субботу «Интерфаксу» замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Отметим, что западные страны, наоборот, обвиняют Россию в милитаризации Арктики и возлагают на нее ответственность за нарастание конфликтного потенциала в регионе.

Как бы то ни было, перед всеми участниками Арктического совета сейчас встает вопрос о будущем этой организации. Она была создана в 1996 году и прошла испытание многочисленными геополитическими кризисами минувших 25 лет. Нынешняя ситуация беспрецедентна: несмотря на многочисленные внерегиональные разногласия, ранее никто из участников совета председательство других стран не бойкотировал. При этом сейчас никто не берется сказать, сколько может продлиться эта пауза.

С одной стороны, официальные лица ряда западных арктических стран за последние недели не раз давали понять, что в будущем хотели бы вернуться к работе с Россией в этом формате. Так, вчера заместитель секретаря по внешней политике и политике безопасности Финляндии Кай Зауэр заявил в интервью газете La Repubblica, что климатические изменения и другие общие для всех вызовы в Арктике требуют от стран региона сотрудничества, а не противостояния. А чуть ранее Анникен Хютфельдт, министр иностранных дел Норвегии, к которой через год должно перейти председательство в Арктическом совете, заявила, что верит в устойчивость этой структуры. «Проблемы в Арктике не исчезнут, с ними также необходимо бороться в будущем. Это требует многостороннего сотрудничества»,— подчеркнула она.

С другой стороны, представители западных арктических стран с марта на разных уровнях обсуждают, что делать, если их конфликт с Россией вокруг Украины затянется. Идеи высказываются разные. Так, например, в колонке для регионального издания High North News сотрудник американского аналитического центра Brookings Institution Джереми Гринвуд предлагает попробовать убедить Россию «самоизолироваться» внутри совета, не подрывая его работу. При таком сценарии семь стран—членов организации могли бы продолжать встречаться, проводить мероприятия и осуществлять проекты без непосредственного участия РФ, которая бы поддерживала контакт с ними через секретариат совета. Спрашивать мнение России по всем важным вопросам «семерке» все равно придется, поскольку в Арктическом совете, как напоминает эксперт, решения должны приниматься консенсусом. Джереми Гринвуд пишет: позволить остальным членам продолжить решать проблемы Арктики «может соответствовать долгосрочным интересам самой России».

Впрочем, политолог, судя по всему, понимает, что Москве такой вариант вряд ли придется по душе, а потому предлагает выдвинуть ей ультиматум. «Перед Россией должен быть поставлен четкий выбор: либо она добровольно отказывается от участия в Арктическом совете на некоторое время, либо другие семь арктических государств создадут параллельный форум, который навсегда обречет нынешний Арктический совет»,— отмечает господин Гринвуд.

Официальные представители семи западных приполярных стран, однако, о создании новой организации — без России — пока не говорят (по крайней мере публично). При этом они уже проводят переговоры и встречи в формате «семерки», но, как заверил на днях на конференции в Норвегии координатор Госдепартамента США по арктическим вопросам Джеймс Дехарт, лишь для того, чтобы понять, «как продолжить важную работу Арктического совета и не навредить ему самому». «Мы вполне довольны нынешней структурой совета и не заинтересованы в изменении его состава, но мы хотим продолжить выполнять работу»,— добавил он.

При этом координатор Белого дома по вопросам Арктики Дэвид Болтон подчеркнул, что страны арктической «семерки» «не могут делать вид, что событий на Украине не было и они не продолжают происходить». «Мы не можем продолжать работу в Арктике каким-либо образом, легитимизующим то, что Россия делает на Украине»,— заявил он. И добавил: «Надеюсь, что мы каким-то образом сумеем возобновить работу совета. Но это во многом зависит от России, а не от нас».

Елена Черненко