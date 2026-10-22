Минэнерго предложило повысить цены на АЗС на 2,1 руб. для поддержки импорта

Второй вариант — повышение цен на 2,1 руб. за литр без изменения формулы демпфера. Тогда бензин на АЗС ВИНК по итогам года подорожает на 11% (7,1 руб.), летнее дизтопливо — на 10,7% (8,2 руб.) на литр. Надбавка принесёт НПЗ около 12 млрд руб. дополнительной выручки ежемесячно.