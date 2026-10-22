Минэнерго предложило повысить цены на АЗС на 2,1 руб. для поддержки импорта
Минэнерго предложило правительству рассмотреть два варианта стимулирования импорта топлива. Они изложены в обращении к премьеру Михаилу Мишустину за подписью вице-премьера Александра Новака. Причина — убыточность импортных поставок: продажа импортного бензина и дизтоплива по текущим ценам на АЗС ВИНК приносит убыток 13–18 руб. на литр даже с учетом импортного демпфера.
Первый вариант — включить в формулу импортного демпфера стоимость железнодорожной доставки топлива (4–5 тыс. руб. за тонну). Дополнительные выплаты из бюджета — до 2 млрд руб. в месяц, рост цен на АЗС — на 1,6 руб. за литр.
Второй вариант — повышение цен на 2,1 руб. за литр без изменения формулы демпфера. Тогда бензин на АЗС ВИНК по итогам года подорожает на 11% (7,1 руб.), летнее дизтопливо — на 10,7% (8,2 руб.) на литр. Надбавка принесёт НПЗ около 12 млрд руб. дополнительной выручки ежемесячно.
Минфин и правительство поддерживают второй вариант — он позволяет избежать дополнительных бюджетных расходов. Источник «Ъ» называет повышение на 2,1 руб. наиболее вероятным сценарием. Россия продолжит импортировать бензин как минимум до конца 2026 года: доля зарубежных поставок — 16–18% предложения, около 620 тыс. тонн в месяц.