На Севере становится все морознее

В понедельник стало известно, что Россия выходит из Совета Баренцева / Евроарктического региона (СБЕР) — основанного в 1993 году форума регионального сотрудничества. Как сказано в заявлении МИД РФ, деятельность этой площадки парализована с марта 2022 года по инициативе западных стран. Кроме того, Финляндия, которая сейчас является председателем совета, отказалась передать России ротационное руководство в октябре 2023 года. Посол Финляндии в РФ Антти Хелантеря пояснил “Ъ”, чем руководствовались в Хельсинки, принимая решение не передавать России председательство в СБЕРе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

О выходе России из Совета Баренцева / Евроарктического региона (СБЕР) стало известно из заявления, опубликованного на сайте МИДа. В нем сказано, что на протяжении 30 лет СБЕР «являлся полезным и эффективным форматом трансграничного взаимодействия, способствовавшим поддержанию мира и стабильности на Севере, его устойчивому социально-экономическому развитию, защите окружающей среды, укреплению культурно-гуманитарных связей и контактов между людьми, включая представителей коренных народов».

«По вине западных участников совета (Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, ЕС) его деятельность с марта 2022 года фактически парализована,— говорится далее в заявлении российского внешнеполитического ведомства.— Финляндское председательство не подтвердило готовность передать России руководство в СБЕР в октябре 2023 года в нарушение принципа ротации, сорвав проведение необходимых подготовительных мероприятий».

В сложившихся условиях Россия, как следует из сообщения, вынуждена объявить о выходе из СБЕР.

Соответствующее послание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова 18 сентября направлено его коллегам из стран-членов организации, высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, а также в Международный Баренцев секретариат в городе Киркенес (Норвегия).

«Убеждены, что сиюминутная политическая конъюнктура, которой руководствуются наши североевропейские соседи, не соответствует долгосрочным интересам жителей Заполярья. Ответственность за развал архитектуры Баренцева сотрудничества целиком и полностью лежит на наших "партнерах"»,— подчеркивается в коммюнике.

СБЕР был создан в 1993 году по инициативе тогдашнего главы МИД Норвегии Турвала Столтенберга, отца нынешнего главы НАТО Йенса Столтенберга. В отличие от других региональных организаций, таких как, к примеру, Арктический совет, сотрудничество в рамках СБЕРа организовано на двух уровнях — межправительственном и межрегиональном. На межправительственном уровне членами СБЕРа являются Россия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Дания, Исландия, а также Евросоюз. При этом председательство каждые два года ротируется лишь между четырьмя странами: РФ, Швецией, Норвегией и Финляндией. В рамках СБЕРа также действует Баренцев региональный совет, куда входят 13 регионов той же «четверки». Работа в СБЕРе организована в рамках 15 рабочих групп по различным направлениям, включая транспорт, логистику, экономику, экологию, взаимодействие в сфере энергоэффективности, развитие туризма и молодежную политику, а также работу с коренными народами регионов.

9 марта 2022 года страны Северной Европы и Евросоюз объявили о приостановке сотрудничества с Россией в рамках СБЕРа. Свое решение они огласили на фоне российской военной операции на Украине, начавшейся 24 февраля.

Год спустя российские власти сами пересмотрели позицию по международному сотрудничеству в Заполярье: из «Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года» указом президента Владимира Путина убрали упоминание двух региональных организаций — Арктического совета и СБЕРа (первую вычеркнули из одного из двух пунктов, вторую вырезали совсем). В комментарии МИД РФ “Ъ” по поводу внесения поправок в этот документ тогда заявили, что «потенциально эти структуры (Арктический совет и Совет Баренцева / Евроарктического региона.— “Ъ”) все еще сохраняют свое значение для многостороннего взаимодействия в высоких широтах». В ведомстве при этом напомнили, что на октябрь 2023 года запланировано начало российского руководства в СБЕРе. И предупредили: «Дальнейшая судьба многосторонних форматов сотрудничества на Севере, пребывание в них России зависит от способности арктических государств найти приемлемые формы продолжения совместной работы в интересах всего региона».

Найти приемлемую форму продолжения совместной работы в случае с СБЕРом, очевидно, не удалось.

“Ъ” обратился к послу Финляндии в Москве Антти Хелантеря с просьбой объяснить, чем руководствовались в Хельсинки, отказываясь передавать России председательство в организации.

«В марте 2022 года Финляндия, Швеция, Норвегия, Исландия, Дания и ЕС осудили военную агрессию России против Украины и приняли решение приостановить деятельность с участием России в Совете Баренцева / Евроарктического региона,— заявил посол.— С марта 2022 года Баренцево сотрудничество продолжается без участия России».

Финляндия, по его словам, председательствует в Совете с октября 2021 года. Согласно системе ротации, в октябре этого года председательство должно было перейти к России. «Россия направила запросы в Финляндию по этому вопросу. Позиция Финляндии была ясна с самого начала — президентство не может быть передано стране, которая ведет незаконную агрессивную войну. Теперь Россия приняла свое собственное решение»,— сказал глава дипмиссии Финляндии.

Напомним, власти РФ настаивают, что вынуждены были начать специальную военную операцию в отношении Украины, в том числе для защиты русскоязычного населения Донбасса.

Между тем, в заявлении МИД РФ по поводу выхода из СБЕР подчеркивается, что «Россия продолжит реализовывать свои национальные задачи на Севере».

«Остаемся открытыми для взаимодействия со всеми, кто настроен конструктивно, готов к равноправному диалогу и взаимовыгодной совместной работе»,— добавили в министерстве.

Как ранее писал “Ъ”, Россия все активнее дает понять, что не держится за прежние форматы сотрудничества в Арктике и готова развивать взаимодействие с внерегиональными державами. Так, посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов заявил о растущем интересе к Арктике и сотрудничеству в высоких широтах с Россией со стороны стран—членов БРИКС, ШОС, государств Латинской Америки, ближневосточного и Азиатско-Тихоокеанского регионов.

При этом, по словам дипломата, РФ продолжает участвовать в работе Арктического совета — ключевой региональной организации Заполярья. «Мы заинтересованы в эффективной работе этого органа»,— заявил Николай Корчунов на минувшей неделе агентству ТАСС.

Свое председательство в Арктическом совете Россия завершила в мае этого года.

Елена Черненко