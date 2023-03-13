Кто теперь за Север крайний

Российские власти пересмотрели позицию по международному сотрудничеству в Заполярье: из «Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года» указом президента Владимира Путина убрали упоминание двух региональных организаций — Арктического совета и Совета Баренцева / Евроарктического региона. После начала российской военной операции на Украине западные страны—члены этих структур по сути объявили России бойкот. Теперь же Москва дает понять, что не держится за прежние форматы сотрудничества в Арктике и готова развивать взаимодействие с внерегиональными державами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экспедиция атомного ледокола «50 лет Победы» на Северный полюс, посвященная 40-летию покорения самой северной точки планеты советским атомоходом «Арктика» (2017 год)

Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Экспедиция атомного ледокола «50 лет Победы» на Северный полюс, посвященная 40-летию покорения самой северной точки планеты советским атомоходом «Арктика» (2017 год)

Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

В «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года» (утверждены 5 мая 2020 года) внесен ряд важных поправок. Одна из ключевых касается 16-го пункта, в котором перечислены «основные задачи в сфере развития международного сотрудничества». В прежней редакции подпункта «а» этого раздела говорилось о необходимости «укрепления добрососедских отношений с арктическими государствами на двусторонней основе и в рамках многосторонних региональных форматов сотрудничества, в том числе Арктического совета, прибрежной арктической "пятерки" и Совета Баренцева / Евроарктического региона, наращивания международного экономического, научно-технологического, культурного и приграничного сотрудничества, а также взаимодействия в области исследования глобальных климатических изменений, охраны окружающей среды и эффективного освоения природных ресурсов с соблюдением высоких экологических стандартов».

Новым указом Владимира Путина в этот подпункт внесен ряд изменений.

Наращивать международное экономическое, научно-технологическое, культурное и приграничное сотрудничество в Арктике теперь необходимо «с учетом национальных интересов Российской Федерации».

Осваивать природные ресурсы Арктики нужно не «с соблюдением высоких экологических стандартов», а «в интересах устойчивого развития» региона. И об «укреплении добрососедских отношений с арктическими государствами» речь уже не идет: вместо этого в указе сказано о «развитии отношений с иностранными государствами на двусторонней основе в рамках соответствующих многосторонних структур и механизмов». Каких именно структур и механизмов, в новой редакции закона не уточняется. Упоминание же Арктического совета и Совета Баренцева / Евроарктического региона из подпункта «а» вычеркнули.

Из внесенных в документ изменений можно сделать вывод, что Россия более не считает необходимым в приоритетном порядке укреплять отношения с другими приарктическими государствами, то есть с Данией, Исландией, Канадой, Норвегией, США, Финляндией и Швецией, в рамках устоявшихся форматов, таких как Арктический совет, который ранее нередко называли «теневым правительством Арктики». Вместо этого Россия, судя по всему, хочет в целом развивать отношения с заинтересованными в этом странами, в том числе — а может, и прежде всего — с внерегиональными.

Чтобы уточнить смысл поправок, “Ъ” обратился с запросом в МИД РФ. Там напомнили, что «в настоящее время полноформатная деятельность Арктического совета и Совета Баренцева / Евроарктического региона приостановлена по инициативе западных стран-членов». Внесенные в закон изменения отражают, как пояснили “Ъ” в МИДе, «новые реалии».

Напомним, решение о прекращении сотрудничества с Россией в рамках этих двух структур их западные страны-члены приняли вскоре после начала российской военной операции на Украине.

3 марта 2022 года семь из восьми государств—членов Арктического совета заморозили взаимодействие с РФ.

При этом именно Россия с 2021 года является страной—председателем этой региональной организации. Однако Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция в своем заявлении объявили, что не будут участвовать в каких-либо мероприятиях под председательством РФ или на российской территории, поскольку Москва нарушила принципы международного права, на которых строится в том числе и деятельность Арктического совета: уважение суверенитета и территориальной целостности государств. В МИД РФ позицию западных стран—членов Арктического совета назвали «политизированной и явно нерациональной».

9 марта 2022 года о приостановке сотрудничества с Россией объявили и участники Совета Баренцева / Евроарктического региона (Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция и Евросоюз).

Обосновывая свое решение, они также сослались на «нарушение принципов и целей организации со стороны России». В МИД РФ тогда предупредили, что этот шаг «чреват подрывом стабильности, атмосферы доверия и добрососедства на Севере Европы, ведет к сворачиванию выстраивавшихся десятилетиями контактов между людьми».

В комментарии МИД РФ “Ъ” по поводу внесения поправок к «Основам государственной политики Российской Федерации в Арктике» при этом сказано, «потенциально эти структуры (Арктический совет и Совет Баренцева / Евроарктического региона.— “Ъ”) все еще сохраняют свое значение для многостороннего взаимодействия в высоких широтах». «До мая продолжается председательство России в Арктическом совете с акцентом на реализацию национальных задач. Организовано более 40 мероприятий по приоритетным направлениям арктического сотрудничества. На октябрь 2023 года запланировано начало российского руководства в Совете Баренцева / Евроарктического региона»,— сообщили в министерстве. И подчеркнули: «Дальнейшая судьба многосторонних форматов сотрудничества на Севере, пребывание в них России зависит от способности арктических государств найти приемлемые формы продолжения совместной работы в интересах всего региона».

Пока, однако, перспективы продолжения совместной работы выглядят туманными.

11 мая глава МИД РФ Сергей Лавров должен в ходе традиционной министерской встречи передать двухлетнее председательство следующей стране — Норвегии и в том числе вручить своей норвежской коллеге Анникен Хюитфельдт деревянный церемониальный молоток. Однако, скорее всего, ни один из семи западных министров на церемонию в Салехард не приедет (хоть некоторые и могут подключиться онлайн или же перепоручить участие на месте или по видеосвязи официальным лицам менее высокого ранга).

В дальнейшем Осло, однако, надеется найти способ разморозить работу Арктического совета. Об этом в недавнем интервью американскому изданию Politico сказал Мортен Хёглунд, отвечающий в норвежском МИДе за Арктический совет. «Работа не будет идти в привычном режиме. У нас не может быть нормального типа политического взаимодействия с Россией,— отметил он.— Однако мы надеемся, что сможем найти способ запустить работу совета на более низком уровне, на экспертном уровне, на техническом уровне, на уровне проектов и так далее».

Сейчас более 130 проектов в рамках Арктического совета заморожены.

Норвегия хотела бы перезапустить хотя бы некоторые из них, прежде всего в сфере изменения климата и сохранения биоразнообразия. «Мы обсуждаем со всеми, как это сделать. Мы должны найти что-то, что устроит всех»,— заявил Мортен Хёглунд. По его словам, изменение климата в Арктике происходит в среднем в четыре раза быстрее, чем в других местах. «Мы не можем ждать, пока политический климат станет идеальным, или ждать, что Россия станет другой страной. Мы должны найти механизм, чтобы заставить Арктический совет работать»,— подчеркнул дипломат.

В МИД РФ “Ъ” тем временем заявили, что Россия «фиксирует усиление внимания внерегиональных стран к Арктике» и «наращивает взаимодействие с ними». Ранее страны—члены Арктического совета ревниво относились к посягательствам государств из других регионов на Арктику, которую они считали своей эксклюзивной зоной влияния. Внерегиональные страны, такие как, например, Китай и Индия, могли рассчитывать разве что на роль наблюдателей при совете, при этом их права и полномочия были весьма скромными.

Теперь же на фоне конфликта вокруг Украины и заморозки работы Арктического совета российские официальные лица все чаще говорят о важности сотрудничества в Заполярье с заинтересованными в этом неарктическими державами.

Так, на днях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что намеченную на 22–24 марта в Якутске научно-практическую конференцию по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты посетят более 200 экспертов, включая делегатов из Китая, Индии, Казахстана и других стран.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов заявил о растущем интересе к Арктике и сотрудничеству в высоких широтах с Россией со стороны стран—членов БРИКС, ШОС, Латинской Америки, ближневосточного и Азиатско-Тихоокеанского регионов. «Сложившаяся ситуация требует от нас перегруппировки, перехода к задействованию более широкого спектра методов и форматов международного взаимодействия с теми странами и организациями, которые разделяют наши подходы к устойчивому развитию региона»,— отметил он. В то же время Николай Корчунов выразил надежду, что западные партнеры России по Арктическому совету осознают «бесперспективность своего курса». «Россия же, как председательствующая в Арктическом совете страна, делает, несмотря на все это, все, чтобы сохранить совет, и придерживается ответственного подхода к его работе»,— заверил он.

То, что Москва не спешит окончательно рвать с Арктическим советом, видно и по указу президента. Из подпункта «а» упоминание этой организации убрали, но подпункт «б» трогать не стали. А он закрепляет за Арктическим советом роль «ключевого регионального объединения, координирующего международную деятельность в регионе».

Елена Черненко, Анастасия Домбицкая