Шуховскую башню в Москве начнут разбирать в начале 2027 года
На следующей неделе начнется подготовка строительной площадки для реконструкции Шуховской башни в Москве, сообщил журналистам первый замгендиректора дирекции по строительству в ДФО управделами президента РФ Дмитрий Еремин. В начале 2027 года около трех месяцев будет проходить демонтаж самой верхней, шестой секции радиовышки. Далее планируют разобрать остальные пять секций. Работы займут около года. Позднее по результатам обследования конструкций башни станут известны сроки ее реставрации.
В апреле 2026 года проект по реставрации башни получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Речь идет о первом капитальном ремонте гиперболоидной вышки с момента ее постройки в 1922 году. Генеральным проектировщиком реконструкции является Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений. Его главный инженер Кирилл Авдеев отметил, что одна из главных задач — сохранить как можно больше подлинных элементов. «Уже сейчас специалисты отмечают, что лучше всего сохранилась последняя секция: в ней обнаружено сравнительно мало дефектов. По предварительной оценке, удастся сохранить 90–95% ее элементов»,— рассказал он на пресс-конференции 22 октября.
Эксперт также обратил внимание на то, что современные методы контроля качества металла существенно отличаются от тех, что применялись в начале 1920-х годов. С этим согласился и конструктор Останкинской телебашни, ряда объектов делового центра «Москва-Сити» академик Владимир Травуш. «Изначально Шухов спроектировал сооружение высотой 350 м, однако построить удалось лишь 160 м: в стране просто не было металла. Поэтому многие элементы сделаны из металлов разных классов, не отвечавших требованиям ни того времени, ни тем более современным»,— рассказал он. Именно поэтому некоторые конструкции башни нельзя сваривать — это может привести к разрушению. «Шухов не создавал металл — он использовал тот, который был доступен. Его гениальная идея состоит в том, что он придумал конструкцию. Наша задача — его мысль сохранить и передать следующим поколениям»,— заключил господин Травуш.