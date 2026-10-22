Шуховскую башню в Москве начнут разбирать в начале 2027 года

Эксперт также обратил внимание на то, что современные методы контроля качества металла существенно отличаются от тех, что применялись в начале 1920-х годов. С этим согласился и конструктор Останкинской телебашни, ряда объектов делового центра «Москва-Сити» академик Владимир Травуш. «Изначально Шухов спроектировал сооружение высотой 350 м, однако построить удалось лишь 160 м: в стране просто не было металла. Поэтому многие элементы сделаны из металлов разных классов, не отвечавших требованиям ни того времени, ни тем более современным»,— рассказал он. Именно поэтому некоторые конструкции башни нельзя сваривать — это может привести к разрушению. «Шухов не создавал металл — он использовал тот, который был доступен. Его гениальная идея состоит в том, что он придумал конструкцию. Наша задача — его мысль сохранить и передать следующим поколениям»,— заключил господин Травуш.