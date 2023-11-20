Бензин психологически подорожал

Вслед за отменой эмбарго на экспорт бензина его котировки на бирже, снижавшиеся с середины прошлой недели, вновь перешли к росту. Так, бензин АИ-92 подорожал на 1,5%, АИ-95 — на 1,6%. Правительство сообщило об отмене эмбарго на экспорт бензина 17 ноября, спустя два месяца после его введения. Собеседники “Ъ” в отрасли связывают рост цен с психологическими факторами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Стоимость бензина АИ-92 и АИ-95 на бирже СПбМТСБ выросла на 1,5% и 1,6%, до 49,4 тыс. и 52,7 тыс. руб. за тонну соответственно, но все еще находится на уровнях начала мая 2023 года и гораздо ниже пиков августа—сентября. Бензин активно терял в цене на прошлой неделе и возобновил рост 20 ноября. Вместе с тем стоимость летнего и зимнего дизтоплива выросла на 0,6% и 1%, до 56,3 тыс. и 73,9 тыс. руб. за тонну соответственно.

Топливо вновь подорожало на фоне роста нефтяных цен, а также после того, как правительство полностью отменило запрет на экспорт бензина.

Впрочем, хотя Минэнерго 17 ноября объявило о прекращении эмбарго, пока нормативных актов на этот счет не опубликовано.

Запрет на экспорт бензина действовал почти два месяца, в отличие от эмбарго на вывоз дизельного топлива, которое было ослаблено спустя две недели после введения из-за угрозы затоваривания НПЗ. Цель запрета на экспорт топлива заключалась в том, что снизить оптовые цены, взлетевшие до рекордных значений, а также устранить дефицит на внутреннем рынке. В результате этих жестких мер оптовая стоимость АИ-92 к концу октября сократилась на 30%. «В течение прошедших двух месяцев при сохранении высоких объемов переработки нефти на НПЗ обеспечено насыщение внутреннего рынка и создан профицит предложения автомобильного бензина, в том числе в биржевом канале реализации»,— сообщало Минэнерго.

По мнению источника “Ъ” в отрасли, рост цен на бирже на следующей день после отмены ограничений связан с психологическими факторами, при этом уровень предложения по-прежнему высок, и за ростом спроса на бирже следует увеличение продаж.

Покупатели опасаются, что после отмены экспортных ограничений товар поедет за границу, а цены снова вырастут, поэтому и наращивают закупку бензинов, отмечает он. Собеседник “Ъ” полагает, что наблюдающийся рост цен будет носить кратковременный характер.

Запрет на экспорт топлива действовал до тех пор, пока Госдума не приняла проект о корректировке демпфера — субсидий НПЗ за поставку топлива на внутренний рынок. Они были сокращены вдвое с сентября, что стало одной из причин роста цен. Правительство в итоге решило вернуть прежние полные выплаты по демпферу, однако согласовало соответствующие поправки, предполагающие в том числе компенсацию бюджетных расходов на эти цели, лишь в ноябре. Большая часть расходов будет компенсирована за счет роста НДПИ на газ для всех производителей, а также повышения НДПИ на газовый конденсат для «Газпрома».

Пока остается в силе запрет на экспорт дизтоплива на железной дороге. Решение сохранить эмбарго вызвано тем, что в начале зимы остро стоит проблема нехватки зимнего дизельного топлива, стоимость которого традиционного растет и сейчас находится неподалеку от исторических максимумов. По словам собеседников “Ъ”, вероятно, эмбарго на вывоз дизтоплива полностью отменят лишь в апреле—мае, так как вслед за зимой стартует весенняя посевная кампания. Кроме того, потребление топлива растет из-за потребностей армии и логистики в новых регионах.

Дмитрий Козлов