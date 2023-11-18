На экспорт, до полного

Правительство приняло решение с 17 ноября отменить запрет на экспорт бензина, действовавший с конца сентября. До этого в начале октября был снят запрет на вывоз дизтоплива по трубопроводам, однако, по данным “Ъ”, вывоз дизтоплива за пределы РФ по железной дороге по-прежнему будет запрещен. Отмена ограничений на экспорт бензина совпала с приятием Госдумой проекта о возвращении полных демпферных выплат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Правительство сообщило об отмене с 17 ноября запрета на экспорт бензина. Тема снятия экспортных ограничений накануне обсуждалась на совещании у вице-премьера Александра Новака с нефтекомпаниями. При этом, по данным “Ъ”, ограничения на запрет на вывоз дизтоплива по железной дороге решили не отменять.

Запрет на экспорт бензина и дизтоплива действовал с 21 сентября, в начале октября были ослаблены ограничения на экспорт дизтоплива по трубопроводам из-за угрозы затоваривания НПЗ, но для бензина ограничения действовали до сих пор. Эмбарго было принято для того, чтобы насытить рынок, а также сбить биржевые котировки, которые в сентябре обновляли исторические максимумы, в результате чего нефтекомпании лишились многомиллиардных демпферных субсидий. Вследствие введения эмбарго котировки Аи-92 упали на 30% относительно максимумов. 17 ноября стоимость Аи-92 и Аи-95 на бирже СПбМТСБ снизилась на 1%, до 48,6 тыс. руб. и 51,8 тыс. руб. за тонну соответственно.

По словам собеседников “Ъ”, более длительное сохранение запрета на экспорт бензина также могло привести к снижению переработки из-за заполнения мощностей по хранению. Необходимость в запрете на экспорт отпадает после того, как правительство решило вернуть нефтекомпаниям полные выплаты по демпферу с октября, которые были сокращены вдвое в сентябре. Соответствующий проект 17 ноября в Госдуме был одобрен сразу в двух чтениях. Согласно ему, бюджет компенсирует большую часть выпадающих доходов от повышения демпфера за счет роста НДПИ на газовый конденсат для «Газпрома» и газ для его независимых производителей. С помощью демпферных выплат бюджет субсидирует сдерживание оптовых цен при росте мировой стоимости топлива, чтобы операторы АЗС значительно не повышали цены на заправках. Однако укрепление рубля и снижение цен на нефть привело к уменьшению экспортной альтернативы, из-за чего снизилась привлекательность экспортных поставок. Летом рост экспортной альтернативы был одним из ключевых триггеров для роста цен на топливо, а также существенного увеличения поставок за рубеж.

В «Петромаркете» не видят предпосылок роста цен внутреннего рынка после отмены запрета на экспорт. Так, по состоянию на 10 ноября бензин марки Аи-92 торговался на внутреннем оптовом рынке с премией (с учетом выплат по демпферу) к экспортной альтернативе. В среднем по стране премия составляла 4,4 тыс. руб. на тонну, или 10% от величины экспортной альтернативы. Наличие такой значительной премии означает, что поставки на внутренний рынок привлекательнее поставок на экспорт, что делает снятие запрета логичным, отмечают в компании, напоминая, что запрет был временной мерой, направленной на стабилизацию цен на оптовом рынке моторных топлив. Последние в сентябре начали резко расти на фоне обнуления выплат по демпферу и некоторого роста мировых цен на нефть, сделавших поставки продуктов на экспорт куда более выгодными по сравнению с поставками на внутренний рынок, добавляют в «Петромаркете». Корректировка формулы демпфера, вступившая в действие в октябре, некоторое падение мировых цен на нефть и укрепление рубля сделали поставки продуктов на внутренний рынок выгоднее поставок на экспорт и тем самым убрали необходимость в запрете на экспорт. По оценкам компании, экспорт бензина за девять месяцев 2023 года составил 5,1 млн тонн, из которых 86% пришлось на Аи-92, 10% — на Аи-80, 4% — на Аи-95 и бензины с более высоким октановым числом.

По словам собеседника “Ъ” в отрасли, эмбарго на экспорт дизтоплива по железной дороге не снято, для того чтобы сохранить объемы зимнего дизтоплива внутри РФ, ведь оно экспортируется только железнодорожным транспортом, тогда как летнее дизтопливо сейчас разрешено экспортировать в направлении портов по системе «Транснефти». Что касается железнодорожных поставок бензина, то, по его оценкам, в декабре этим видом транспорта на экспорт через порты может быть направлено порядка 200–300 тыс. тонн топлива. По словам другого собеседника “Ъ”, ОАО РЖД уже возобновило согласование заявок на экспорт бензина.

Дмитрий Козлов