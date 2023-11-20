Бензин заполнил баки

Рынок почти не отреагировал на отмену запрета на поставки бензина за рубеж. Биржевые цены на топливо остались прежними, несмотря на отмену запрета на экспорт за рубеж. Власти запретили компаниям экспортировать бензин в сентябре после нескольких месяцев бурного роста цен. За прошедшие два месяца нефтеперерабатывающие заводы сохраняли высокие объемы переработки сырья, и на рынке появился профицит бензина, заявили в Минэнерго. Запасы топлива составляют около 2 млн тонн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Информация о том, что ограничения могут быть отменены, начала появляться в СМИ еще на позапрошлой неделе, и тогда биржевые цены на бензин подскочили на 3%. Что с ними будет теперь? И как изменятся цифры на заправках? Руководитель экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев считает, что в ближайшее время роста цен избежать удастся:

«Сейчас очень удачное время для отмены запрета, потому что за месяц производство бензина на российских НПЗ выросло почти на 100 тыс. тонн или 15%. Завершись плановые ремонты. Цены на нефть идут вниз, и это влияет на динамику экспортной альтернативы также, как и продолжающееся укрепление рубля, стабилизация курса на достаточно комфортных уровнях.

На рынке присутствует волатильность. Но если говорить глобально, вряд ли мы в ближайшие несколько недель увидим серьезный эффект от этого решения в части влияния на цены. Более значимым будет то, что происходит на мировом рынке нефти, продолжат ли снижаться цены, и какой будет спрос на экспортных рынках после восстановления поставок».

Оптовые цены на бензин шли вверх с весны, когда власти объявили о снижении компенсаций нефтяным компаниям за поставки на внутренний рынок. В августе взлетели и котировки дизельного топлива. С сентября снижение компенсаций вступило в силу, но из-за роста биржевых цен власти уже в октябре вернули прежние правила.

Не исключено, что после выборов давление на нефтяников ужесточится, из-за чего стоимость топлива пойдет вверх, говорит старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович:

«Власть пыталась перешить "тришкин кафтан". Если вы латаете дыру на правом рукаве за счет того, что берете материал с левого, то проблема остается.

В условиях экспортной альтернативы, более выгодной, когда растут налоги, приоритетны интересы бюджета, еще и сделать так, чтобы не увеличивались цены на бензин, было невозможно.

Правительство как-то пыталось всем угодить, приняло решение по уполовиниванию демпфера, а потом оно фактически было признано неверным, и от него отказались. В данном случае пожертвовали доходами бюджета. Но мы же понимаем, что в текущих обстоятельствах бюджетные расходы в приоритете, поэтому вполне может быть, что через какое-то время мы опять вернемся к тому, чтобы увеличивать налоговую нагрузку на нефтяников. Но это может привести к росту цен на внутреннем рынке».

В Минэнерго подтвердили, что будут следить за ситуацией, и при необходимости запрет на экспорт топлива могут ввести вновь. С начала года бензин на заправках подорожал почти на 8%.

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