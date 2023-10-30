Топливо оставило лето позади
Оптовые котировки упали до уровней мая
Оптовая стоимость бензинов на бирже продолжает падать, достигнув уровня мая, когда традиционно начинается активный сезон потребления топлива. Это позитивно сказывается на маржинальности розничных продаж, хотя из-за проблем с отгрузками нефтепродукты по снизившимся ценам доходят до АЗС с большой задержкой. Но, по мнению экспертов, в целом рынок уже сбалансировался.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Стоимость оптовых партий бензина Аи-92 в европейской части России 30 октября снизилась на 1,9% до 49,4 тыс. руб. за тонну, следует из данных на СПбМТСБ. Бензин Аи-95 подешевел на 1,61%, до 53,6 тыс. руб. за тонну. Таких уровней котировки достигли впервые с конца апреля. В этот момент обычно начинается сезонный рост спроса на топливо.
Падение цен на бензин, которое началось в конце сентября на фоне введения запрета на экспорт, вернуло маржинальность заправкам, для которых летом продажи большинства видов топлива стали убыточными.
«С такими ценами розница достаточно маржинальна, но цены в мелком опте еще до сих пор не упали, а это 80% рынка»,— говорит исполнительный директор «Петролеум Трейдинг» Максим Дьяченко. И, добавляет он, остаются проблемы с отгрузкой крупнооптовых партий нефтепродуктов, так что текущие биржевые цены «доедут» до АЗС только через полтора-два месяца.
Логистические трудности сохраняются после того, как нефтекомпании в поиске любых способов не останавливать производство на НПЗ на фоне запрета экспорта искали любые способы хранения товара. В итоге затаренными оказались как резервуары заводов, так и мощности по хранению «Транснефти», а также часть парка железнодорожных цистерн.
Дизтопливо тоже дешевеет: летний сорт снизился на бирже на 1,75%, до 55,7 тыс. руб. за тонну, межсезонный — на 1,17%, до 58,3 тыс. руб. В то же время стоимость зимнего дизтоплива после двух дней падения снова показала рост на 2%, до 71,9 тыс. руб. за тонну. По национальному индексу (отражает данные всех российских НПЗ) в течение октября стоимость зимнего дизельного топлива не опускалась ниже 73 тыс. руб. за тонну. Средняя месячная цена составила 74,5 тыс. руб. за тонну, что, по расчетам «Интерфакса», на 8% выше показателя за аналогичный месяц 2022 года.
Вице-премьер Александр Новак еще в начале октября поручал нефтекомпаниям ускорить замещение летнего дизеля зимним и межсезонным, нарастить его производство, а регуляторам следить за стоимостью в розничном сегменте и при отгрузках аграриям. Также рассматривался вариант запрета экспорта авиакеросина, который используется при производстве зимнего дизтоплива.
В целом, отмечают в «Петромаркете», ситуация на российском топливном рынке «близка к абсолютно здоровой».
В целом по 2023 году спрос на зимнее дизтопливо там оценивают в 18,4 млн тонн, из которых заводским продуктом будет покрыто только 90% (16,5 млн тонн). Остальное обычно покрывает суррогатный продукт, полученный путем смешения авиакеросина с летним или межсезонным дизтопливом или средними дистиллятами. Если возникнет дефицит суррогата, то ситуация на рынке зимнего дизтоплива станет по-настоящему напряженной, считают эксперты, однако не ожидают такого развития событий и, соответственно, не считают вероятным введение эмбарго на экспорт авиакеросина.