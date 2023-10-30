Топливо оставило лето позади

Оптовая стоимость бензинов на бирже продолжает падать, достигнув уровня мая, когда традиционно начинается активный сезон потребления топлива. Это позитивно сказывается на маржинальности розничных продаж, хотя из-за проблем с отгрузками нефтепродукты по снизившимся ценам доходят до АЗС с большой задержкой. Но, по мнению экспертов, в целом рынок уже сбалансировался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Стоимость оптовых партий бензина Аи-92 в европейской части России 30 октября снизилась на 1,9% до 49,4 тыс. руб. за тонну, следует из данных на СПбМТСБ. Бензин Аи-95 подешевел на 1,61%, до 53,6 тыс. руб. за тонну. Таких уровней котировки достигли впервые с конца апреля. В этот момент обычно начинается сезонный рост спроса на топливо.

Падение цен на бензин, которое началось в конце сентября на фоне введения запрета на экспорт, вернуло маржинальность заправкам, для которых летом продажи большинства видов топлива стали убыточными.

«С такими ценами розница достаточно маржинальна, но цены в мелком опте еще до сих пор не упали, а это 80% рынка»,— говорит исполнительный директор «Петролеум Трейдинг» Максим Дьяченко. И, добавляет он, остаются проблемы с отгрузкой крупнооптовых партий нефтепродуктов, так что текущие биржевые цены «доедут» до АЗС только через полтора-два месяца.

Логистические трудности сохраняются после того, как нефтекомпании в поиске любых способов не останавливать производство на НПЗ на фоне запрета экспорта искали любые способы хранения товара. В итоге затаренными оказались как резервуары заводов, так и мощности по хранению «Транснефти», а также часть парка железнодорожных цистерн.

Дизтопливо тоже дешевеет: летний сорт снизился на бирже на 1,75%, до 55,7 тыс. руб. за тонну, межсезонный — на 1,17%, до 58,3 тыс. руб. В то же время стоимость зимнего дизтоплива после двух дней падения снова показала рост на 2%, до 71,9 тыс. руб. за тонну. По национальному индексу (отражает данные всех российских НПЗ) в течение октября стоимость зимнего дизельного топлива не опускалась ниже 73 тыс. руб. за тонну. Средняя месячная цена составила 74,5 тыс. руб. за тонну, что, по расчетам «Интерфакса», на 8% выше показателя за аналогичный месяц 2022 года.

Вице-премьер Александр Новак еще в начале октября поручал нефтекомпаниям ускорить замещение летнего дизеля зимним и межсезонным, нарастить его производство, а регуляторам следить за стоимостью в розничном сегменте и при отгрузках аграриям. Также рассматривался вариант запрета экспорта авиакеросина, который используется при производстве зимнего дизтоплива.

В целом, отмечают в «Петромаркете», ситуация на российском топливном рынке «близка к абсолютно здоровой».

В целом по 2023 году спрос на зимнее дизтопливо там оценивают в 18,4 млн тонн, из которых заводским продуктом будет покрыто только 90% (16,5 млн тонн). Остальное обычно покрывает суррогатный продукт, полученный путем смешения авиакеросина с летним или межсезонным дизтопливом или средними дистиллятами. Если возникнет дефицит суррогата, то ситуация на рынке зимнего дизтоплива станет по-настоящему напряженной, считают эксперты, однако не ожидают такого развития событий и, соответственно, не считают вероятным введение эмбарго на экспорт авиакеросина.

Ольга Мордюшенко