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Коммерсантъ FM
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Госдума одобрила возврат выплат по демпферу нефтяникам

Депутаты Госдумы приняли в третьем и окончательном чтении поправки, которые с октября возвращают прежний порядок расчета выплат по демпферу для нефтяников. Поправки входят в бюджетообразующий закон, внесенный правительством вместе с проектом бюджета на два года.

С сентября демпфер для нефтяников был скорректирован. Эти меры сократили выплаты на 50%. Однако из-за роста биржевых цен на топливо было решено снова повысить коэффициент. Предполагается, что с 1 октября 2023 года включительно будет действовать коэффициент 1 вместо 0,5.

Поправками также предусмотрен новый расчет цены нефти российской марки Urals при определении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и увеличение НДПИ по конденсату для «Газпрома». Документ предлагает рассчитывать цену на основе среднего арифметического цены при поставках в порты на северо-западе и юге России, увеличенного на цену транспортировки по морю до роттердамских и средиземноморских портов.

По данным агентства Reuters, в случае одобрения Госдумой поправок на демпферные выплаты нефтепереработчикам в январе 2024 года уйдет около 0,4 трлн руб. из бюджета. Еще 0,35 трлн руб. бюджет потеряет из-за сниженных налогов на добычу нефти.

О том, как топливо дорожает на ожиданиях снятия эмбарго,— в материале «Бензин настроил котировки на экспорт».

Анастасия Ларина

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