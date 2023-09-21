Правительство временно ограничило экспорт бензина и дизтоплива

Правительство РФ объявило о введении временных ограничений на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Детали, а также сроки действия ограничений не раскрываются.

«Временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что, в свою очередь, позволит снизить цены для потребителей»,— сообщили в правительстве. Будет организован ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей «с оперативной корректировкой объемов».

В свою очередь, Минэнерго заявило, что вводимые ограничения позволят пресечь серый экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок.

Розничные цены на бензин и дизельное топливо с начала нынешнего года по 18 сентября выросли на 9,4%, следует из данных Росстата. В середине августа российские аграрии столкнулись с резким ростом цен на дизельное топливо и перебоями в его поставках.

15 сентября ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что российское правительство обсуждало два способа стабилизации цен на топливо: полный запрет на поставки нефтепродуктов на определенный срок для насыщения рынка, а также повышение экспортной пошлины на нефтепродукты до $250 за тонну. Кроме того, Минэнерго для сдерживания цен на топливо в РФ предложило разрешить экспорт топлива только нефтеперерабатывающим заводам. По данным «Ъ», соответствующий проект указа сейчас проходит согласование; предполагается, что указ будет действовать до 2026 года.

Вчера, 20 сентября, вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Минэнерго подготовило «более кардинальные меры» для стабилизации топливного рынка и правительство готово их применить «в случае необходимости». При этом он подчеркнул, что на данный момент на рынке нет дефицита нефтепродуктов, производство растет, а оптовые цены уже пошли вниз. Замминистра топлива и энергетики РФ Павел Сорокин тогда же заявил, что правительство предпримет «радикальные шаги» для прекращения серого экспорта нефтепродуктов и подготовит системные меры, для того чтобы не допустить топливный дефицит в будущем.

Подробнее — в материале «Ъ» «Нефтяные цены припугнули пошлинами».

Александр Кислов