Нетаньяху выступил против передачи контроля над сектором Газа Палестине

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Палестинская национальная администрация (ПНА, Государство Палестина) не подходит для управления сектором Газа. По его словам, глава ПНА Махмуд Аббас по-прежнему отказывается осудить массовые убийства, совершенные бойцами палестинского движения «Хамас» в Израиле 7 октября, передает The Times of Israel.

Таким образом премьер ответил в ходе пресс-конференции на просьбу прокомментировать статью президента США Джо Байдена для The Washington Post, в которой тот заявил, что ПНА должна контролировать сектор Газа и Западный берег Иордана после войны. По словам Биньямина Нетаньяху, министры Палестины «празднуют случившееся» 7 октября в Израиле.

«Я верю, что в конечном итоге мы придем к согласию (с США.— “Ъ”) и по этому вопросу: невозможно поставить в Газе гражданское правительство, которое поддерживает терроризм, поощряет терроризм, финансирует терроризм и обучает терроризму»,— сказал политик.

В ходе пресс-конференции премьер-министр также сказал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет иметь полную свободу действий в секторе Газа после окончания войны. По его словам, это единственный способ обеспечить полную демилитаризацию анклава.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что руководить сектором Газа по окончании военных действий должна Палестинская Национальная Администрация. По его словам, представители движения «Хамас» претендовать на власть в анклаве больше не смогут, а Израиль контролировать политические структуры сектора Газа не стремится. Махмуд Аббас в ходе беседы с госсекретарем США Энтони Блинкеном говорил, что ПНА готова осуществлять политическую власть в секторе Газа, но для начала израильские военные должны быть выведены с территории анклава.

Подробнее о палестино-израильском конфликте читайте в материале «Ъ» «Над Газой не рассеивается туман войны».

Эрдни Кагалтынов