Байден: Палестина должна контролировать сектор Газа и Западный берег

Президент США Джо Байден в статье для The Washington Post заявил, что после войны Израиля и палестинского движения «Хамас» сектор Газа и Западный берег Иордана должна взять под контроль Палестинская национальная администрация (ПНА, Государство Палестина).

«По мере того как мы стремимся к миру, Газа и Западный берег должны быть воссоединены под единой структурой управления, в конечном счете под руководством возрожденной Палестинской автономии, в то время как мы все работаем над решением проблемы двух государств»,— написал господин Байден.

Президент добавил, обращаясь к израильским лидерам, что «экстремистское насилие» против палестинцев на Западном берегу должно быть прекращено, а виновные в нем должны быть привлечены к ответственности. США готовы предпринять шаги в этом направлении, в том числе с помощью введения запрета на выдачу виз экстремистам, нападающим на мирных жителей Западного берега, заявил господин Байден.

Политик подчеркнул, что Газа больше не должна использоваться в качестве платформы для терроризма. Не должно быть, по его мнению, насильственного перемещения жителей из анклава, повторной оккупации, осады, блокады и сокращения территорий. «Голоса палестинского народа и его чаяния должны быть в центре посткризисного управления в Газе»,— добавил он.

Господин Байден заявил, что международное сообщество должно выделить ресурсы для поддержки населения анклава после войны, включая временные меры безопасности, и создать механизм восстановления для устойчивого удовлетворения долгосрочных потребностей Газы.

По мнению президента, пока «Хамас» придерживается своей «идеологии разрушения», прекращение огня в анклаве не приведет к миру. По его словам, прекращение огня — это время, которое бойцы движения используют для восстановления запасов ракет, передислокации боевиков и возобновления убийств путем новых атак на людей.

Ранее сегодня, 18 ноября, глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что руководить сектором Газа по окончании военных действий должна Палестинская Национальная Администрация. По его словам, представители движения «Хамас» претендовать на власть в анклаве больше не смогут, а Израиль контролировать политические структуры сектора Газа не стремится.

Президент Палестины Махмуд Аббас в ходе беседы с госсекретарем США Энтони Блинкеном сказал, что ПНА готова осуществлять политическую власть в секторе Газа, но для начала израильские военные должны быть выведены с территории анклава.

Армия обороны Израиля ранее на этой неделе объявила, что «Хамас» утратил контроль над городом Газа. Израиль, как утверждается, взял под контроль основные административные здания в городе: от законодательного собрания до штаб-квартиры полиции. В ходе войны в Израиле погибли 1,2 тыс. человек, 5,4 тыс. были ранены. В секторе Газа погибли 11,1 тыс. человек, 27 тыс. ранены.

Подробнее о палестино-израильском конфликте читайте в материале «Ъ» «Над Газой не рассеивается туман войны».

Эрдни Кагалтынов