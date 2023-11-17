Над Газой не рассеивается туман войны

Израиль и «Хамас» могут «в ближайшее время» достичь соглашения о временном прекращении огня, которое должно будет произойти в рамках сделки по обмену палестинских заключенных на тех, кто был похищен боевиками с израильской территории. Информация об этом появилась в пятницу в арабских СМИ. Варианты сделки обсуждаются уже несколько недель. К переговорам подключены Катар, Египет и США. Судьба заложников также стала одним из приоритетов главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в рамках его визита на Ближний Восток. Однако пока международным посредникам удалось лишь убедить Израиль пропустить топливо в сектор Газа — и это в итоге привело к скандалу среди израильской политической верхушки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руины в Газе

Фото: Alexander Ermochenko , Reuters Руины в Газе

Фото: Alexander Ermochenko , Reuters

В пятницу источники саудовских телеканалов «Аль-Арабия» и «Аль-Хадас» сообщили, что в ближайшее время будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Израилем и движением «Хамас» сроком на три дня, а также о доставке дополнительной помощи в сектор Газа. Это, по данным журналистов, произойдет в рамках сделки по обмену 50 израильских заложников, включая детей, на палестинских заключенных — женщин и несовершеннолетних, находящихся в израильских тюрьмах.

Отметим, что за последние недели в СМИ появлялась информация о разных вариантах возможной сделки. При этом периодически поступали сообщения, что переговоры остановлены. В частности, такие публикации появились на этой неделе после входа израильской армии в больницу «Аш-Шифа» в городе Газа (см. “Ъ” от 16 ноября).

Так или иначе, очевидно, что попытки освободить заложников продолжаются. Напомним, что более 240 человек были похищены 7 октября с израильской территории в результате вторжения туда боевиков «Хамаса» и других палестинских группировок. Среди заложников как израильтяне, так и иностранцы. Их возраст — от нескольких месяцев до 85 лет. Посредничать в вопросе освобождения этих людей пытаются правительства целого ряда стран, но основная нагрузка лежит на Катаре, Египте и США. На этой неделе к переговорам подключился и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В рамках своего ближневосточного турне он уже успел провести переговоры в Израиле и Палестине, призвав «Хамас» передать заложников представителям Красного Креста.

За месяц с начала войны «Хамас» освободил четверых женщин — двух гражданок США и двух пожилых израильтянок. Как заявлялось, это было сделано без условий и чтобы показать «гуманность "Хамаса"». Еще одну заложницу — девушку-военнослужащую — израильская армия освободила самостоятельно в ходе наземной операции. Кроме того, в четверг стало известно, что армия обнаружила в Газе тела еще двух заложниц-израильтянок.

Израильская сторона в своих оценках перспектив сделки с «Хамасом» очень осторожна.

В вышедшем в четверг интервью американскому телеканалу CBS премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что цель освобождения заложников стала ближе после того, как три недели назад в секторе Газа началась наземная операция. «Наземные действия заставили "Хамас" добиваться прекращения огня. Если нам удастся освободить заложников, мы заключим соглашение о временном прекращении огня»,— сказал он.

Также в четверг израильская газета Yedioth Ahronoth сообщила, что глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа может вновь посетить Катар в ближайшее время для обсуждения окончательного варианта сделки об освобождении заложников. Предполагалось, что сделка может быть заключена до конца текущей недели и ее должен будет одобрить кабинет министров Израиля.

По сведениям газеты, сделка между Израилем и «Хамасом» может быть заключена до конца текущей недели. Если это случится и если план одобрят члены кабинета министров еврейского государства, то о соглашении может быть объявлено в течение одного-двух дней. Израильский сайт Walla пишет, что в «кабинете военного времени» наблюдаются разногласия по поводу сделки о похищенных. Так, министр обороны Йоав Галант выступает против сделки, считая, что нужно добиваться большего числа освобожденных, чем предлагает «Хамас». Он уверен: чем больше будет давление на Газу, тем лучше будут условия.

Наблюдатель при «кабинете военного времени», бывший начальник Генштаба Гади Айзенкот считает, что нужно идти на любую сделку, чтобы освободить всех, кого можно, как можно скорее. В то же время, отмечает Walla, премьер-министр заколебался в тот момент, когда надо было принять решение. Другие израильские СМИ также указывали, что пока израильский кабинет размышлял, лидер «Хамаса» в секторе Газа Яхья Синвар ужесточил условия сделки.

В пятницу вечером глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби заявил: «Прекращение огня может быть только в обмен на сделку, в рамках которой большое число заложников будет освобождено». Он подчеркнул, что на текущем этапе сделки пока нет.

На этом фоне в Израиле разгорелся еще один скандал. В начале войны с «Хамасом» израильские власти заявили, что прекращают поставки воды и топлива в сектор Газа и это будет продолжаться до тех пор, пока заложников не вернут домой. Ограниченная подача воды в сектор началась под давлением США еще несколько дней назад, а в пятницу стало известно, что «кабинет военного времени» одобрил ежедневный пропуск в сектор Газа двух цистерн с топливом (60 тыс. тонн), которые будут использоваться под контролем ООН — в первую очередь для запуска систем водоснабжения и канализации, чтобы предотвратить распространение эпидемий в секторе. Решение во многом принято под давлением США и других внешних игроков. В специальном заявлении еще один член кабинета — бывший министр обороны Бени Ганц подчеркнул, что это «не изменение стратегии», а точечная мера, которая позволит израильской армии продолжить боевые действия. По данным Walla, израильские власти считают, что передача топлива положительно скажется на международной репутации Израиля и предоставит пространство для маневра, «необходимое для ликвидации "Хамаса"».

В то же время решение «кабинета военного времени», куда входят премьер-министр Биньямин Нетаньяху, нынешний и бывший министры обороны Йоав Галант и Бени Ганц, а также два наблюдателя, вызвало критику некоторых членов правительства Израиля и депутатов Кнессета. Министр финансов Бецалель Смотрич потребовал изменить состав кабинета, включив туда представителей всех фракций правящей коалиции. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир назвал решение кабинета ударом по солдатам, а также по семьям заложников и пропавших без вести. Депутат Кнессета и лидер партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман, также ранее занимавший пост министра обороны, заявил, что поставки топлива лишь будут «подпитывать нацистов из "Хамаса"» и такие шаги нельзя совершать в условиях, когда палестинская группировка не освобождает заложников.

Марианна Беленькая, Тель-Авив