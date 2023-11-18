Боррель считает, что контролировать сектор Газа после войны должна Палестина

Глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что руководить сектором Газа по окончании военных действий должна Палестинская Национальная Администрация (ПНА). По его словам, представители движения «Хамас» претендовать на власть в анклаве больше не смогут, а Израиль контролировать политические структуры сектора Газа не стремится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жозеп Боррель

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Жозеп Боррель

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Всем очевидно, что "Хамас" после его нападения на Израиль 7 октября более не может контролировать Газу. Но кто будет контролировать Газу? Я думаю, только одна политическая сила может это сделать. Это Палестинская Национальная Администрация во главе с Махмудом Аббасом»,— сообщил господин Боррель в ходе проходящего в Бахрейне форума «Манамский диалог».

Глава дипломатии ЕС уточнил, что в секторе Газа должен начаться политический процесс и пройти выборы, однако пока говорить о каких-либо сроках их проведения преждевременно.

1 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Палестинская Национальная Администрация была бы лучшим вариантом для управления сектором Газа. По его словам, именно эта структура должна контролировать территорию анклава после завершения боевых действий между Израилем и «Хамасом». Президент Палестины Махмуд Аббас в ходе беседы с господином Блинкеном сказал, что ПНА готова осуществлять политическую власть в секторе Газа, но для начала израильские военные должны быть выведены с территории анклава.

ЦАХАЛ ранее на этой неделе объявил, что «Хамас» утратил контроль над городом Газа. Израиль, как утверждается, взял под контроль основные административные здания в городе: от законодательного собрания до штаб-квартиры полиции. В ходе войны в Израиле погибли 1,2 тыс. человек, 5,4 тыс. были ранены. В секторе Газа погибли 11,1 тыс. человек, 27 тыс. ранены.

Подробнее о палестино-израильском конфликте читайте в материале «Ъ» «Над Газой не рассеивается туман войны».

Александр Кислов