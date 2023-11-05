Президент Палестины Аббас подтвердил готовность взять Газу под управление

Президент Палестины (Палестинской национальной администрации) Махмуд Аббас заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что переход сектора Газа под управление палестинского государства возможен в рамках всеобъемлющего политического решения, которое должно регулировать ситуацию на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме, передает палестинское агентство WAFA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Махмуд Аббас

Фото: Reuters Махмуд Аббас

Фото: Reuters

«Мы полностью выполним свои обязанности в рамках всеобъемлющего политического решения, включающего весь Западный берег реки Иордан, в том числе Восточный Иерусалим и сектор Газа»,— сказал господин Аббас. Он подчеркнул, что сектор Газа — неотъемлемая часть Палестины.

Господин Блинкен сегодня, 5 ноября, посетил Западный берег Иордана, чтобы встретиться с президентом Палестины. Источник Reuters в госдепартаменте США заявил, что стороны, в частности, обсудили будущее сектора Газа после уничтожения палестинского движения «Хамас».

1 ноября господин Блинкен заявил, что Палестинская национальная администрация была бы лучшим вариантом для сектора Газа. По его словам, именно эта структура должна контролировать территорию анклава после завершения боевых действий между Израилем и «Хамасом».

Подробнее о ходе конфликта читайте в материале «Ъ» «США и "Хезболла" обменялись угрозами».

Эрдни Кагалтынов