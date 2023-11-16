Израиль объявил об установлении контроля над гаванью Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла под контроль гавань сектора Газа, говорится в сообщении ЦАХАЛа. Утверждается, что «Хамас» использовал ее в террористических целях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Армии обороны Израиля Фото: пресс-служба Армии обороны Израиля

«В ходе совместной операции военнослужащие 188-й бронетанковой бригады и 13-й флотилии взяли под оперативный контроль гавань сектора Газа, которую контролировала террористическая организация ХАМАС»,— говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Telegram.

Утверждается, что гавань использовалась в качестве тренировочной базы. Как говорится в сообщении, были убиты 10 бойцов и разрушены 10 шахт тоннелей.

ЦАХАЛ ранее на этой неделе объявил, что «Хамас» утратил контроль над городом Газой. Израиль взял под контроль основные административные здания в городе: от законодательного собрания до штаб-квартиры полиции. В ходе войны в Израиле погибло 1,2 тыс. человек, 5,4 тыс. было ранено. В секторе Газа погибло 11,1 тыс. человек, 27 тыс. ранено.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «"Хамас" себя уже не контролирует».

Леонид Уварчев