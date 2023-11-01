Блинкен: контролировать сектор Газа должна Палестинская нацадминистрация

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Палестинская национальная администрация была бы лучшим вариантом для сектора Газа. По его словам, именно эта структура должна контролировать территорию анклава после завершения боевых действий между Израилем и бойцами радикального движения «Хамас».

«Самым эффективным разумным решением было бы, чтобы эффективная и обновленная Палестинская национальная администрация взяла на себя управление и в конечном счете ответственность за безопасность в секторе Газы»,— рассказал господин Блинкен в ходе слушаний в американском Конгрессе. Он отметил, что международное сообщество должно совместными усилиями решить судьбе сектора Газа и сделать эту нужно в ближайшее время.

Как подчеркнул глава Госдепа, варианты с передачей власти в секторе Израилю или сохранением властных полномочий у движения «Хамас» не являются приемлемыми «ни для кого».

C 1967 года по 2005 год сектор Газа находился под контролем Израиля, там действовали израильские органы власти и силовики. В августе 2005 года, в ходе реализации «Плана одностороннего размежевания», Израиль вывел из сектора войска, а также ликвидировал свои поселения. В 2007 году власть в секторе Газа захватило палестинское движение «Хамас».

Военный конфликт между Израилем и «Хамасом» начался 7 октября. По последним данным, в Израиле погибли 1,4 тыс. мирных жителей, в секторе Газа — 8,5 тыс. Сегодня, 31 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху публично объявил о начале третьего этапа войны с «Хамасом». Он предполагает расширение масштаба военных операций израильских военных на территории сектора Газа.

Подробнее о ходе конфликта читайте в материале «Ъ» «Третий этап — вторжение».

Александр Кислов