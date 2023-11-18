Больше 200 россиян и членов их семей эвакуированы из сектора Газа в Египет

Больше 200 граждан России и членов их семей пересекли контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе сектора Газа и Египта. Организованная колонная выдвинулась в Каир, сообщило МЧС РФ в Telegram.

Из сообщения неясно, за какой период было эвакуировано такое число людей. Днем 17 ноября МЧС сообщало, что КПП с начала суток перешли «порядка 200 человек». На тот момент общее число эвакуированных составляло больше 500 человек, 288 прибыли в России.

Пресс-служба МЧС сообщила российским госагентствам, что по данным на вечер 17 ноября КПП пересекли «более 200 соотечественников и членов их семей» и что «организованная колонна из 170 человек выдвинулась в Каир».

О ситуации в анклаве — в материале «Ъ» «Над Газой не рассеивается туман войны».

Леонид Уварчев