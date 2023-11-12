МЧС: 70 россиян эвакуированы из сектора Газа

70 граждан России пересекли КПП «Рафах» на границе с Египтом и покинули территорию сектора Газа, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Ранее сегодня, 12 ноября, МЧС сообщило о начале эвакуации россиян из сектора Газа. В сообщении ведомства говорилось, что все граждане России, пересекшие границу, будут направлены в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС.

По данным дипмиссии РФ в Палестине, в Газе находятся более 500 граждан России, из которых около 300 — несовершеннолетние. 10 ноября замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что эвакуация россиян из анклава займет не более трех дней.

Эрдни Кагалтынов